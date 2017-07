La jerezana Rocío Cano inaugura hoy en la Casa Pemán de Cádiz 'Itinerarios'

La Casa Pemán, sede de la Fundación Cajasol en Cádiz, acogerá desde mañana y hasta el próximo 31 de julio la exposición 'Itinerarios', de la pintora jerezana Rocío Cano. La muestra, cuya inauguración está fijada para las 20 horas, alberga más de treinta obras de varios tamaños y que han sido realizado en los últimos tiempos. "La más antigua tiene tres años pero la última la terminé hace unos días", explica Rocío Cano.

La propia autora reconoce que el título de la exposición responde "a dos conceptos, por un lado es el itinerario que me he marcado y en el que he trabajado en los últimos meses, ya que hay pinturas realizadas en Bolonia, el Cabo de Trafalgar, Cádiz, Doñana y la Campiña de Jerez. Han sido rutas que me he hecho para desarrollar todo el trabajo", asegura.

Por otro, 'Itinerario' tiene que ver "con todo ese proceso creativo que he tenido que realizar para ponerlo en práctica, ese laboratorio de apuntes en el que he estado inmersa para buscar esas ideas, por eso he titulado así".

Por último, de su presencia en la Casa Pemán, la pintura admite que "es una buena oportunidad".

La exposición permanecerá abierta de lunes a sábado de 11 de la mañana a dos de la tarde, y de seis a ocho de la tarde.