Ruibal triunfa en los Claustros

"Al principio vine para acá lleno de dudas y de grandes ideas que en aquel momento no sabía si iba a poder realizar, y uno de los lugares donde canté fue en Jerez. Me hicisteis mucho caso, por eso le tengo un cariño y una predilección especial a esta ciudad y es un honor seguir viniendo". Así explicaba Javier Ruibal, entre aplausos nada más salir al escenario, su apego a la ciudad que le acogía en la noche del pasado jueves, mientras acomodaba los acordes de su guitarra para tocar la primera canción del concierto, 'Lejos del Mar'.

Comenzaba este cierre de la IV edición del ciclo Música Delicatessen en los Claustros de Santo Domingo, esta vez de la mano del artista portuense, que aprovechó la ocasión para celebrar sus 35 años en la música con su 'Gira 35 Aniversario'. Lo hizo invitando al público a acompañarle en un viaje a través de su amplio recorrido musical en el que le respaldarían Diego Villegas a la flauta, saxo y armónica; José Recacha a las guitarras acústica, eléctrica y española, y Daniel Escortel al bajo eléctrico.

"Le tengo un cariño y predilección especial a esta ciudad y es un honor seguir viniendo"

El espectáculo comenzó con unos 15 minutos de retraso y duró aproximadamente dos horas y media. El entorno concordaba con el estilo particular de Ruibal y el repertorio que el artista había escogido, aunque no todos los casi 450 espectadores estaban de acuerdo. "Canta algo más alegre", se oyó entre los espectadores.

A lo que Ruibal respondió con una reflexión sobre la temática principal de sus temas, el amor y el desamor. "Las cosas del corazón son así, uno no va a estar todo el día pasando un jolgorio porque al final tu pareja dice, ¿pero a esta mujer que le pasa? Esto a Madonna no le pasaba, pero bueno yo no tengo las piernas de Madonna", bromeó el cantautor antes de introducir otro de sus temas más conocidos 'Guárdame'.

Tras el diálogo, Ruibal asumió el protagonismo de la noche rescatando gran parte de su repertorio e invitando al público a que le hiciera los coros creando un ambiente cercano e interactuando con el respetable.

El artista fue alternando canciones, desde las más conocidas como 'Isla Mujeres', o 'Tu nombre', hasta otras más recientes como 'Cine Macario', de su último álbum 'Quédate conmigo', con el que el artista estrena su independencia discográfica y editorial con su productora "Lo Suyo Producciones".

Al terminar el espectáculo los oyentes quedaron encantados y lo expresaron con un gran aplauso que hizo a Ruibal volver al escenario e interpretar hasta dos composiciones más.