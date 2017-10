Saladrigas: "La novela ha pasado por continuas crisis, pero el cuento nunca"

"El cuento tiene la leyenda de que no se vende. No obstante, se publican siempre cuentos y aparecen obras maestras del cuento". 'La narrativa breve en otras lenguas' de Robert Saladrigas, cerró ayer el Congreso de la Fundación. Presentado por Mauricio Gil Cano, el escritor y estudioso de la literatura internacional tiene a su alcance lo que se publica en diversas lenguas, como del cuento, "del que destaca que en EEUU está la mayor producción, estamos bajo su influencia". Saladrigas no ve tan claro que el cuento en España esté viviendo una edad de oro, tal como se ha dicho en el Congreso, "porque sigue sin publicarse cuentos en la prensa. Estamos igual que antes. ¿Qué editorial le publica un cuento a un autor no conocido?". Saladrigas aseguró, sin embargo, que la novela "ha pasado por continuas etapas de crisis, pero el cuento nunca. No he oído nunca decir que el cuento esté en crisis. Es el caso de un género que es el que está mas cercano a la gran poesía. El cuanto es un mundo aparte. Cuando alguien te cuenta una buena historia piensas: esto tiene que ser un cuento, y no una novela". Y recordó a Cortázar para decir que cuando tienes el cuento agarrado, "hay que escribirlo si no, no lo vas a escribir nunca".

La tarde contó también con la conversación 'La narrativa breve en las literaturas hispánicas del siglo XXI' con Sara Mesa, Pilar Adón, José Luis Martín Nogales y Antonio Serrano Cueto.