Sanro, Jerez llevado al arte

El artista jerezano Manuel Sánchez Quirós 'Sanro' expone hasta el próximo 15 de junio en la sede de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio, en la Torre del Agua, su muestra 'Jerez' . Una cita que condensa la visión del artista jerezano sobre los principales elementos que componen la esencia de su ciudad, partiendo de todos los contenidos reunidos en una de sus esculturas más emblemáticas; un viaje repleto detalles y matices que componen un álbum de imágenes único.

"La muestra se basa en esta gran escultura que realicé hace varios años y que representa al caballo, el flamenco, el vino y las motos. Tenía un compromiso de exponer hace un tiempo en este espacio y decidí dedicar esta muestra fotográfica a Jerez. Aquí también se representan estos cuatro elementos en más de una veintena de obras, en las que incluyo las bodegas", cuenta el autor.

Imágenes seleccionadas de las miles que el fotógrafo tiene en sus archivos. Una dura elección. Un artista polifacético. "Me encanta el arte. También me atrevo con la pintura, aunque he expuesto más con escultura y fotografía. Asimismo, pertenezco a la Agrupación desde hace más de 20 años. Toco todos los palos del arte, hasta la escritura. Tengo muchas inquietudes", confiesa.

Manuel Sánchez Quirós 'Sanro' estudió en la Escuela Buen Pastor de Jerez donde ya destacó por sus cualidades artísticas gracias a los numerosos murales y carteles que realizó, así como en la restauración de figuras y personajes del Belén. Ha protagonizado más de una veintena de exposiciones en Jerez, Sevilla y Madrid, entre otros lugares, y ha recibido diferentes premios y reconocimientos a lo largo de su dilatada carrera.

Hoy está jubilado ya de sus quehaceres profesionales en torno a la mundo de la maquinaria industrial, labor que queda reflejada en muchas de sus esculturas con materiales metálicos, tal como la que le dedicó a su tierra y que ha dado pie a esta muestra.