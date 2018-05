Seleccionados los grupos y solistas para la semifinal de '6 Grupos 6'

Once grupos y solistas han sido seleccionados para participar en la fase de semifinales del Certamen Provincial de Maquetas Musicales '6 Grupos 6' que organiza el Ayuntamiento, a través del Área de Juventud, con el respaldo y la implicación del Grupo Municipal Ganemos Jerez.

Los participantes seleccionados por el jurado son MariaGrep, Caye Cayetana, Aryma, Tesla Tears, Ocasión Tropical, Surya, We're not suffers, Amnesia y Train's Collector Whip Shock y Pedro Peligro. Siete de estos grupos o solistas seleccionados son de Jerez (MariaGrep, Caye Cayetana, Aryma, Tesla Tears, Ocasión Tropical, Surya y We're not suffers), dos de Chiclana (Amnesia y Train's Collector), uno de Cádiz, (Whip Shock) y otro seleccionado es de Puerto Real (Pedro Peligro).

MariaGrep, Caye Cayetana, Aryma y Pedro Peligro son algunos de los elegidos

Como novedad en la historia de este certamen, las semifinales se realizarán en diversos locales de la ciudad, en los que el público en general podrá disfrutar en directo de las diversas propuestas musicales que se presentarán y podrá participar a través de su voto en la selección de los grupos o solistas finalistas. El calendario de conciertos de la semifinal será viernes 8 de junio, a las 22 horas, en Damajuana (C/Francos): Pedro Peligro, MariaGrep y Caye Cayetana; sábado 9 de junio, a las 22 horas, en 55 Jazzclub (C/Chapinería): Aryma, Tesla Tears y Ocasión Tropical; viernes 15 de junio, a las 22 horas, en Plaza Canterbury (C/Nuño de Cañas): Amnesia, Train's Collector; y sábado 16 de junio, a las 22 horas, en La Guarida del Ángel (C/Porvenir): Surya, We're not suffers, Whip Shock.

Las personas seguidoras de este certamen podrán también disfrutar de la gran gala final de este certamen, que tendrá lugar el día 23 junio, a las 22 horas, en la Sala Paúl, organizada por el Ayuntamiento, a través del Área de Juventud, y en la que se disputarán los premios establecidos los 6 grupos seleccionados como finalistas.