Sergio Ramírez conquista el primer Premio Cervantes para Nicaragua

En rueda de prensa en Managua, Ramírez dijo sentirse "en estado de gracia" y dedicó el galardón a los escritores nicaragüenses. "Pienso que el Cervantes debe servir como plataforma de lanzamiento de los escritores jóvenes al mercado internacional", señaló. Al valorar la distinción literaria, recibida después de 50 años de carrera literaria, opinó: "Ahora pienso que no me equivoqué cuando a los 14 años publiqué mi primer cuento en el diario La Prensa ".

Una regla no escrita reparte cada año el Cervantes entre ambos lados del Atlántico, así que esta vez las miradas estaban puestas en Latinoamérica. Y no hubo sorpresas cuando el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, pronunció el nombre del ganador, que la víspera ya había sido apuntado por los medios entre los candidatos con más posibilidades.

"Mis ideales están intactos, pero no me atrae vivir dentro de la política"

Ramírez aseguró que, de su pasado "revolucionario", todavía conserva "los ideales". "Están intactos, a prueba de polilla y de moho, y me seguirán acompañando hasta el final", señaló en una entrevista con Europa Press el autor nicaragüense, que llegó a ser vicepresidente de Nicaragua con el primer gobierno sandinista. "Estoy ausente de la política desde hace 17 años y no me interesa vivir dentro de ella, sino de la literatura", añadió. El narrador contó que recibió la llamada del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, a las 7:00 de la mañana cuando estaba desayunando. "Cuando apareció en la pantalla de mi móvil el código +34 supe que me llamaban para decirme que había ganado el premio", reconoció, ya que estaba "entre los candidatos" y su nombre "aparecía en las quinielas de varios medios". La relación del autor nicaragüense con España es "muy estrecha", hasta el punto de afirmar sentirlo como su "país". "Yo vengo de allí de alguna manera", dijo Ramírez, para quien el reciente conflicto con Cataluña le supone "pesar. Creo en una España diversa con distintas identidades. Me preocupa cuando las emociones dividen a la sociedad". El galardonado se ha reconocido "devoto" de la obra de Miguel de Cervantes -"casi soy más relector, hace poco estaba otra vez con las Novelas ejemplares"- y admite que se trata de "un mundo muy vasto que no acaba nunca". Sobre el destino de los 125.000 euros, adelantó que parte irán a parar a su fundación para jóvenes de Nicaragua, con talleres educativos y artísticos.