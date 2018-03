Sevilla Swing redobla la apuesta

La mejor música swing de la escena internacional se dará cita en la sexta edición del festival Sevilla Swing, que se celebrará del 5 al 8 de abril e incluirá talleres, exposiciones, ferias y encuentros, además del plato principal: los conciertos, que como es habitual tendrán lugar en el Teatro Alameda y este año redobla la presencia de artistas internacionales.

El viernes 6 será el turno de La noche europea, con programa doble: el francés Adrien Moignard, improvisador nato y guitarrista sobrado de virtuosismo y capacidad expresiva que es, señala el festival, "uno de los intérpretes más importantes del panorama mundial del manouche", esa magnética y vibrante corriente del jazz que inauguró el legendario Django Reinhardt; y la banda checa Heart of Dixie, especializada en dixieland y swing que en los últimos años "han ganado fama como perfectos animadores de eventos de baile swing en Alemania, Austria, Polonia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria y otros países europeos".

La cita llevará también su música y sus talleres a la Factoría Cultural, en las Tres Mil Viviendas

El sábado 7 llegará La noche americana: el californiano Casey MacGill, "gigante del swing cuyo singular estilo sobre el escenario -donde parece un personaje del Hollywood clásico- evoca a los más grandes, desde Fats Waller a Nat King Cole", explican los responbles del festival, donde los espectadores podrán disfrutar de un repertorio que "oscila entre los standards más reconocibles y el boogie-woogie". La otra estrella de la velada será Adrian Cunningham, multinstrumentista y cantante nacido en Australia, aunque afincado en Estados Unidos, que se ha ganado a pulso la reputación de músico "indispensable en la escena jazz de Nueva York, donde ha actuado en los mejores clubes con estrellas como Wynton Marsalis o Wycliffe Gordon". Su banda Professor Cunningham and His Old School, que ha arrasado este año en los premios The World Jam, sorprende por su potencia en los directos, en los que "estalla su mezcla de sonido Nueva Orleans y rhythm and blues clásico".

Con la colaboración de los ayuntamientos de Sevilla y Gines (donde se celebrará el domingo 8 el ya tradicional y divertido Pícnic Swing, de acceso gratuito y con música en directo, pinchadiscos, baile y ambigú), el Cicus (que acogerá conciertos a cargo de los grupos locales Tamal Hot Band y la Cicus Big Band; una nueva edición del Sevilla Swing Market, un original mercadillo de ropa, complementos y artículos de estética vintage; y el Cabaret Swing, un creativo formato que evocará los espectáculos de variedades de principios del siglo XX con demostraciones de baile, música y vodevil), Tam Tam Percusión y la Asociación Swing and South, el festival ofrecerá este año un ampliado abanico de actividades y una reforzada dimensión internacional, aspecto este último al que contribuirá también la celebración de la pionera Feria Europea del Swing, que reunirá en el Espacio Santa Clara -que se suma como sede del festival- a operadores internacionales del sector para hablar sobre la profesionalización del swing e impulsar desde Sevilla una red europea de festivales.

Factoría Cultural será otro de los nuevos espacios del festival, que realizará sendos talleres de lindy hop y guitarra manouche en Las Tres Mil viviendas,en el marco del proyecto Swinging Europe y con la colaboración de laFundación Alalá, que busca establecer un vínculo entre la cultura gitana local y la tradición manouche, también conocida como jazz gitano.