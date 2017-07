"Siempre me exprimo en cada canción"

El músico granadino y ex miembro de 'Ketama' Antonio Carmona visitará este sábado el Alcázar jerezano, a las 22 horas, dentro del ciclo 'Noches de Bohemia-Fundador', para presentar en concierto su nuevo disco, 'Obras son amores'. Tercer álbum del artista tras seis años de silencio, aunque "trabajando mucho", hecho entre Miami y Madrid, que cuenta con la colaboración de una gran variedad de músicos.

-Usted siempre ha derribado fronteras culturales. Ya lo hizo en 'Ketama' revisando sus herencias flamencas y ahora con este nuevo disco, en el que colaboran artistas de otras orillas.

-En cada disco uno tiene inquietudes diferentes, evoluciones, una forma de ver la vida, sentir la música... Yo creo que a medida que vas cumpliendo años, tienes más claridad y ves mejor lo que quieres. Yo tengo ahora más claridad que cuando tenía 30, que era puro salvajismo lo que vivía en la música. Hoy parece que todo está más ordenado. Llevaba casi seis años sin hacer un disco y todos los anteriores se han hecho en Los Ángeles con el productor Gustavo Santaolalla. Y ahora sigo estando en la misma compañía, Universal. Un disco con más guitarras de la tierra, no tan americanas.

-Un disco que parece celebrar la vida, a pesar de que hay muchos homenajes y recuerdos, como a sus padres. ¿Cómo se lleva adelante tanta nostalgia?

-Hace un año nada más que se ha ido mi padre (Juan Habichuela) y parece que fue ayer. He estado en Granada estrenando un espectáculo que se llama '¡Oh Cuba!' (dedicado a Federico García Lorca) y fui al cementerio y cuando me vi aquí, pensé: "hay que ver dónde está mi padre". Pero también me ha dado tantas cosas... Me ha dado la luz, todo en la vida. Yo soy músico por él. Y me despedí de él de la mejor forma que puedo que es cantando. Lo que queda es el vacío. Yo tenía mucha vida con él y nos parecíamos mucho, mucho don de gentes, nos gustaba reírnos, disfrutar.

-¿Por qué 'Obras son amores'?

-Son las obras que he dejado regadas por ahí, con todos mis compañeros, mis amigos de América: Juanes, Alejandro Sanz, Alex Cuba. Nos parecemos porque todos componen a guitarra y la verdad que me divierto mucho con ellos. Son buenos músicos, te abren la cabeza en letras y armonías. Y lo que hago es divertirme y salir de gira, que es lo que más me gusta. Ahora se vienen mis hijos conmigo, mi sobrino Juan Carmona, mi primo hermano Carlitos... Somos una patrulla de Habichuelas que está muy bien.

-¿Que hay de la esencia de Antonio Carmona en este disco?

-Todo, todo, todo. Lo que he hecho es rematar la composición con cada uno de los artistas mencionados antes. La producción es mía. Desde el primer clic que suena en el estudio. Yo no he dejado que hicieran o deshicieran en mis discos. Me involucro desde el primer momento. Es mucho trabajo, mucha dedicación, y eso la gente lo valora bastante poco aquí.

-¿Compensa trabajar en España?

-Fuera eres mucho más respetado. Cuando voy por América, no sabes los que es. Aquí tienes que estar todo el rato haciendo méritos. Mis dos hijas son músicos pero yo intenté quitarles la idea porque está muy mal la cosa aquí. Y lo que hago es apoyarlas todo lo que puedo y enseñarles los cánones, las cosas que hay que cumplir, que un día se llena un estadio y otro día estás en un sitio de 400 personas, hay esos picos. Es muy importante tener los pies en el suelo y saber lo que hace uno cada segundo. Eso es lo que trato para los que quiero.

-En esos seis años de silencio... no ha parado de trabajar.

-No, la verdad que no. He compuesto música para películas, para otros artistas... Y el disco, no sé por qué pero no me apetecía hacerlo. Hasta que me lancé, ya tenía los temas, pero todo tiene su tiempo. Tengo muchos discos con 'Ketama', muchos temas dados de alta. No estoy saliendo ahora, digamos que estoy volviendo, intentando hacer algo fresco que a la gente le sorprenda. No soy un artista que se quede en una línea. Yo siempre cambio, me exprimo en cada tema. Me gusta darlo todo en cada situación.

-Viene a Jerez, una tierra en la que usted tiene grandes amigos. Hay que recordar que el jerezano José Soto 'Sorderita' fue miembro fundador junto al granadino Juan Carmona 'El Camborio' de 'Ketama' a principios de los ochenta.

-Sí, sí, muchos, que espero que vengan al concierto. A mí Jerez siempre me ha dado muy buenas satisfacciones. Jerez siempre ha estado conmigo y fue el primer sitio donde se agotaron mis discos. Le tengo mucha fe y cada vez que he ido, el público es muy agradecido, entienden mi música, tienen la cabeza muy abierta. En Jerez siempre se ha hecho desde lo más puro, hasta las cosas más innovadoras del flamenco, y todo lo han hecho bonito y bien. Por eso yo creo que caigo tan bien en Jerez. Además, en el concierto habrá alguna sorpresita por ahí con una cantaora de Jerez y algún bailaor. Espero que la gente no se olvide de este nuevo disco.

-Jerez tiene intención de abrirle un museo a Lola Flores. ¿Qué le parece?

-Todo lo que hizo y lo que tenía Lola Flores pues tiene que estar en un sitio, y ese sitio es Jerez. Los españoles debemos darle culto a un personaje que era conocido en todo el mundo. Lo que luchó, era muy trabajadora y lo hacía todo por la música y por el arte.