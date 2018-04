Soñando con la "nit de la cremà"

No escribimos nada nuevo cuando lo hacemos de la fealdad que manifiestan muchos de los monumentos que se han erigido, en los últimos tiempos, en nuestra ciudad. Hablar de las obras que ¡¡¡¿¿¿adornan???!!! Nuestras rotondas, nuestras plazas o nuestros espacios callejeros levantan el sonrojo. En el ánimo de todos están esos bodrios escultóricos que han sido mandados construir impunemente y encargados a artistas -o lo que sean- con absolutas carencias de todo. El motorista en La Granja, la Venencia en la rotonda del Parque de Bomberos, la bicicleta junto al Cementerio, el coche de caballos y su apéndice el jinete en el Mamelón, la "tarta", que no monumento, de las Cofradías en Cristina, la escultura de Manuel María González en la Plaza de Ortas Cali, el horrible pellizco en rojo que han puesto bajo las vías del tren, el monumento a Lola Flores en la Cruz Vieja, la estatua de Don Álvaro en la Avenida, la del Tío Pepe frente al Hipercor..., y un larguísimo etcétera que hacen de nuestra ciudad casi un muestrario de horrores. Y para que todo tenga su continuidad y, de nuevo, el político de turno muestre un desconocimiento artístico absoluto, su falta de sensibilidad y su manifiesta equivocación, para dejar constancia de la pobreza que casi siempre ha animado a los que les ha tocado encargar este tipo de obras, llega la hora del monumento al piloto de carreras Ángel Nieto. ¡Vaya tela con el bocetito! Si éste es así, no quiero pensar en lo que nos encontraremos cuando sea llevado a sus definitivas dimensiones y puesto en los aledaños del circuito. Y, además, nuestra alcaldesa se fotografía abrazando la obra. Quizás, aunque no lo creo, esto no sea nada más que un gesto de caridad cristiana. Para colmo de males y para dejar constancia, por todas las partes del mundo, de las obras artísticas que se fomentan, por los regidores de esta ciudad, amenazan con entregar una copia de la escultura de marras a los ganadores de las carreras, junto al catavino oficial. Claro que, esto va a pasar desapercibido, si se tienen en cuenta los horrorosos trofeos que se ven en las carreras de motos y en las de Fórmula Uno. Menos mal que la inmensa mayoría de los corredores están al margen del valor artístico de los trofeos que obtienen. Creo que si no, cuando The Mayor of Jerez fuera a hacer entrega de las tan codiciadas preseas, más de una volarían por encima de las augustas cabezas del podium cual "chingotazo" de cava agitado por las alegrías de los triunfos.

Una vez más, ante tanto despropósito artístico, siento envidia sana de las fallas de Valencia, que tras la plantá viene la "nit de la cremà".