Los Stones entrarán a grabar "muy, muy pronto" su nuevo disco

"Muy, muy pronto", aseguró días atrás Keith Richards, el legendario guitarrista y compositor de The Rolling Stones, la banda británica entrará en el estudio para grabar "nuevo material". Aunque no explicó qué tipo de música será, el músico sí precisó que no será una segunda entrega de Blue & Lonesome, último álbum hasta la fecha del grupo británico, publicado en diciembre de 2016, una década después de su anterior disco, y en el que Richards, Mick Jagger y compañía rendían un homenaje a sus fuentes a través de una serie de versiones de clásicos del blues como Howlin' Wolf, Willie Dixon o Memphis Slim.

El guitarrista anunció esa próxima grabación en unas breves declaraciones en el marco de la sesión de preguntas y respuestas que realiza periódicamente en su web. "¿Está inspirado para regresar a un estudio con los Stones?", le preguntaron. "Sí, sí, lo estamos y de hecho muy, muy pronto grabaremos nuevo material", respondió Richards, de 73 años. Luego, descartó que el nuevo material sea, de nuevo, una segunda entrega de la mencionada serie de versiones de blues. "No creo que nos vayamos a meter en eso inmediatamente, aunque no sería necesario que nos retorcieran el brazo para hacerlo. Fue muy divertido grabarlo y hay mucho más que sacar. [En su momento] Nos planteamos ese álbum, con la edad que tenemos, como un impulso que nos resultaba viable", añadió.

Las declaraciones de Keith Richards llegan después de que a comienzos de este mes el rapero británico Skepta publicara una foto en su cuenta Instagram en la que aparecía con Mick Jagger en un estudio de grabación, sin dar más detalles.