"Para Supersonika hacer temas propios ha sido una necesidad"

Las mejores decisiones se toman desde el semillero de la inquietud. Así, como un paso natural, como siguiendo una cadena lógica de guarismos, tras diez años en la carretera versionando las canciones de los ídolos, a Supersonika le tocaba mostrar sus composiciones. dicho de otra manera: "Para Supersónika hacer temas propios ha sido una necesidad".

Así lo explica Jose Manuel Ordoñez Lara, Ordo, integrante junto a Francisco Jesus Cordero Perez (Pako), Salvador Nieto (Salvi) y Pedro Monje (Peri) de la banda jerezana de rock and soul - "rock souleño", ríe- que ha publicado su primer disco de canciones inéditas, The big pig party.

Un disco que "tampoco era un disco al principio", confiesa el músico que recuerda que la formación quiso, en un primer momento, materializar sus nuevas inquietudes en un EP, "pero cuando nos metimos a hacerlo y empezamos a aportar ideas pues salió un disco completo, de hecho, incluso se quedaron cosas fuera".

Fue tras el verano de 2016 cuando los miembros de Supersonika se plantearon apostar por sus propias composiciones. "Nos metimos un mes en el local de ensayo y de haí salieron unas 15 o 16 propuestas en firme de canciones, quedándonos al final con 11". Once temas, desde el brillante Strip the walls que abre la obra hasta el esperanzador A new tomorrow que la cierra, que cristalizaron en formato vinilo tras "seis meses de grabación" en el propio estudio del grupo y de mezclas y masterización en casa de Javi Roldán, Audiorama, entre abril y mayo del pasado año.

Una autoproducción que se pincha en plato "por una cuestión más romántica que práctica", asegura Ordo, que, eso sí, explica que el lanzamiento que se hizo en verano cuenta "con un pack donde además del vinilo lleva también el cedé".

Desde entonces, desde que The big pig party salió a la luz, todo han sido buenas noticias para Supersonika que han recibido una buena acogida tanto por la crítica especializada como por el público en sus carnales directos que en este pasado mes de febrero han pasado por la provincia pero también por otros puntos de Andalucía.

"La verdad que una vez pasada la resaca de la grabación, que al principio todavía no terminas de asentarte,estamos muy contentos con el resultado porque, además que parece que ha habido una buena acogida, es que era lo que queríamos hacer desde el primer momento. Era el disco que queríamos", asegura el músico que explia que en esta gran fiesta del cerdo hay sello Supersonika "cien por cien". "Somos herederos de lo que veníamos haciendo, de las diferentes influencias, dentro del rock and roll, de los distintos miembros del grupo, porque cada uno viene, musicalmente, de un sitio".

Pero siempre rock. Rock que a veces pintan de blues, otras de country, y otras de soul ya que su vocalista echa alma por la boca. "Rock souleño", dice, donde se mueven como peces en el agua. De sur a sur, de oeste a oeste.

Rock desde un sur, el nuestro, en el que es "muy complicado" hacer el camino a pesar de que "hay muy buenas bandas y con mucha calidad". "El público general, sin embargo, creo que prefiere ir por otros estilos musicales y también es difícil tener repercusión por aquí", analiza Ordo que empezó a tocar "muy joven" por "tener una experiencia nueva" y que ya no puede estar un día sin tocar. "Te vas metiendo y llega un día en el que te das cuenta que la música se ha convertido en tu forma de expresión, yo no tengo otra, al menos, que no sea la músical. Es más, si estoy sin tocar es que, aunque no lo quiera, se me agria el carácter", confiesa el batería y compositor de Supersónika.

Uno de los cuatro compositores, en realidad, porque en la formación "en principio componemos los cuatro, alguno temas completos, otros los instrumentan, también a veces se parte de un riff que trae uno y l omontamos entre todos, lo vamos viendo en realidad...", relata Ordo que opina que "el secreto" de que una formación funcione durante tanto tiempo es "que te guste lo que se está haciendo" porque "es lo único en claro que vas a sacar de todo esto". "La fórmula es respeto y trabajo entre los miembros, si no tienes eso, mal se va", acierta el músico, miembro fundador de Supersonika junto a José Antonio Ruiz "allá por 2005-06", rememora. "Él dejó la formación por cuestiones familiares pero con él montamos el estudio de grabación para otros músicos y de ahí nos planteamos montar nuestro propia formación para hacer versiones de los temas que nos gustaban del rock and roll en inglés".

Ahora Ordo, Peri, Salvi y Pako mantienen el mismo espíritu Supersonika pero dando un paso más adelante con la edición de The big pig party que tiene presentación oficial en Cádiz el próximo 6 abril, en El Pelícano MusiCafé y también fechas en diferentes lugares del país como Almería, Murcia, Mérida, Badajoz, Huelva y Sevilla.