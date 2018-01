Supertramp's Roger Hodgson se suma al cartel del V Tío Pepe Festival

Supertramp's Roger Hodgson se suma al cartel de artistas que actuarán en la próxima edición del Tío Pepe Festival, según ha podido confirmar este Diario. Una cita estival a la que también acudirán Luz Casal (12 de agosto), Sara Baras con su nuevo espectáculo 'Sombras' (14 de agosto), Sergio Dalma (15 de agosto) y Rosario Flores (17 de agosto). Hay que destacar que las entradas del festival, que se desarrollará del 10 al 18 de agosto en las bodegas González Byass, ya están a la venta en la web www.tiopepefestival.com y en el teléfono 902 750 754.

Roger Hodgson ha sido reconocido como uno de los músicos, cantantes y letristas más apreciados de nuestra época. Fue la voz legendaria de Supertramp y compuso los mayores éxitos de la banda, como 'Give a Little Bit', 'The Logical Song', 'Dreamer', 'Take the Long Way Home', 'Breakfast in America', 'It's Raining Again', 'School', 'Fool's Overture' y muchos otros. Sus canciones han superado con creces el paso del tiempo y han hecho que Roger y Supertramp tengan un seguimiento fiel en todo el mundo. Durante la época en que Roger lideró el grupo, Supertramp vendió más de 60 millones de discos y se convirtió en un fenómeno del rock a nivel mundial. Roger dejó Supertramp en 1983, después de la gigantesca gira promocional del disco 'Famous last words', para vivir en la naturaleza junto a su nueva familia y seguir adelante con su búsqueda espiritual.

Roger ha seguido componiendo música hasta nuestros días. En la actualidad actúa a veces él solo y otras acompañado de orquestas, interpretando un amplio repertorio de sus grandes éxitos con Supertramp y de su etapa en solitario. Treinta y cinco años después de componer 'Give a little bit', Roger fue galardonado por dicha canción, una de las más interpretadas a lo largo del año 2005 en el repertorio de la ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores). En 2007 volvió a recibir un nuevo premio de la ASCAP a raíz del gran éxito obtenido por una nueva versión de 'Breakfast in America'. Roger Hodgson ofrecerá en el V Tío Pepe Festival un concierto singular en el que interpretará sus grandes éxitos.