Supertramp's Roger Hodgson actuará el 16 de agosto en el Tío Pepe Festival

Supertramp's Roger Hodgson se suma al cartel de artistas que actuarán en la próxima edición del Tío Pepe Festival, según adelantó ayer este Diario. Será el 16 de agosto, en las bodegas González Byass, como ya anuncia el festival en su página web (www.tiopepefestival.com), donde apunta además que las entradas para dicho concierto se ponen a la venta mañana viernes. Una cita estival a la que también acudirán Luz Casal (12 de agosto), Sara Baras con su nuevo espectáculo 'Sombras' (14 de agosto), Sergio Dalma (15 de agosto) y Rosario Flores (17 de agosto).Hay que destacar que las entradas del festival, que se desarrollará del 10 al 18 de agosto en las bodegas González Byass, ya están a la venta en la web www.tiopepefestival.com y en el teléfono 902 750 754. De esta forma, quedan por desvelas los artistas que actuarán en las cuatro fechas que restan y que se darán a conocer próximamente.

Roger Hodgson ha sido reconocido como uno de los músicos, cantantes y letristas más apreciados de nuestra época. Fue la voz legendaria de Supertramp y compuso los mayores éxitos de la banda, como 'Give a Little Bit', 'The Logical Song', 'Dreamer', 'Take the Long Way Home', 'Breakfast in America', 'It's Raining Again', 'School', 'Fool's Overture' y muchos otros. Sus canciones han superado con creces el paso del tiempo y han hecho que Roger y Supertramp tengan un seguimiento fiel en todo el mundo. Roger dejó Supertramp en 1983, después de la gigantesca gira promocional del disco 'Famous last words', aunque ha seguido componiendo música hasta nuestros días.