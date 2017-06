La Tarambana presenta su primer trabajo, '¿Cuánto vive un indie?'

El grupo del bajista y compositor Daniel Quiñones, La Tarambana, presenta hoy su primer disco. Bajo el título '¿Cuánto vive un indie?', el músico jerezano trata de "dar un puñetazo en la mesa", como él mismo reconoce, con temas "que dicen algo". Este trabajo mezcla rock, reggae y funk, cuenta con 12 canciones y estará disponible tanto en las diferentes plataformas digitales como en formato físico.

El jerezano, también conocido como 'Bigfoot', pone voz al grupo y afirma "que tenía ganas de sacar algo a mi manera y de forma contundente, con mucha energía". En este proyecto lo acompañan más de 20 artistas entre los que destacan algunos de fama internacional como Lance Quinn y otros reputados músicos locales como Diego Pozo, con el que guarda una gran amistad. En el grupo le acompañan José Amosa con el teclado; Nacho Salmerón, guitarra y coros; Ernesto Marín con el bajo; y Fran Santamaría con la batería.

En un principio, este proyecto que echó a andar por diferentes escenarios de la geografía regional el pasado año no contemplaba la grabación de un disco. "No tenía la idea de sacar disco, pero el año pasado, cuando tocábamos, la pregunta más frecuente era que si lo teníamos, si podían comprarlo... La idea era tocar en los bares y pasárnoslo bien. Era un proyectito para echar ahí el tiempo libre", dice Quiñones. Al final, tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió: "Los músicos sobre todo me dieron mucha caña con que teníamos que grabar y, entre ellos y el público, me volvieron tan loco que me planteé con Pelayo, el productor de Los Delinqüentes -que siempre está buscando artistas y es increíble- hacer un EP con cuatro o cinco canciones y ya está. Suavecito, flojito, para no meternos en mucho jaleo. Y me dijeron que no, que un disco. Todos me decían: Dani, que tenemos para hacer un disco".

Como productor -en esta faceta sus trabajos más importantes son el disco de Matajare 9, que recoge la obra de Migue Benítez, y los Smilling Bulldogs-, Quiñones es consciente de la dificultad que entraña grabar un disco: "Me he arrepentido varias veces. Liderar un proyecto así es difícil, me he tenido que comer muchos marrones, pero es una cosa que tenía ganas de hacer... Sarna con gusto no pica, pero mortifica". En esta ocasión, su amigo Diego Pozo ha sido el encargado de tomar las riendas en la producción.

Con nombres alrededor del disco como los recién mencionados (Diego Pozo, Pelayo o el propio Quiñones), la filosofía 'garrapatera' de Los Delinqüentes está muy presente. "Coletazos quedan. Bueno, no es que sean coletazos, es que nosotros somos así. Nosotros éramos así antes de Los Delinqüentes", afirma el jerezano, al que se lo nota un cariño especial a la hora de hablar de aquel grupo junto al que pasó tantos momentos.

El disco cuenta con un total 12 canciones en las que se intentan transmitir diferentes sensaciones desde un punto de vista mucho más maduro, según 'Bigfoot': "Queremos enseñar los temas y, cuando estemos arriba, estaremos arriba; cuando estemos abajo, pues abajo". Quiñones quería un trabajo que se guardara en la vitrina, que no se cantaran sus estribillos. Entre las canciones destacan el single 'El más triste de los payasos', 'Uno de esos días' o 'Dolores', con letra de otro ex componente de Los Delinqüentes como Davile.

Aunque desde hoy se puede adquirir y se está disfrutando en distintas salas desde el pasado año, la presentación oficial en concierto de este trabajo tendrá que esperar hasta el próximo 23 de septiembre, en la Sala Paúl. El disco físico se puede adquirir en negocios jerezanos como El Aire de la Calle, Mala Música o o Al Ritmo Urban Shop. A partir de aquí, la Tarambana no se pone límite en el tiempo. "El techo es el que ponga la gente. Nos estamos partiendo la cara y tengo unos músicos para comérselos", concluye Dani Quiñones.