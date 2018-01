'The rock and roll club' celebrará su II aniversario con Mike Sánchez

Tras el éxito del pasado año, la asociación cultural 'The rock and roll club' celebrará su II aniversario con un gran concierto el próximo 3 de marzo, desde el mediodía, en la sala Paddock. Una fiesta, con entrada gratuita hasta completar aforo, cuyo cartel lo conforman nada menos que Junior Marvel, Mike Sánchez y The Ragtones, artistas de talla internacional y habituales de grandes festivales. Junior Marvel nació en Holanda en 1965 y desde 1988 ha sido una de las principales corrientes en la escena rockabilly, presente en los más destacados carteles internacionales como Screamin Festival, Rockabilly Rave y High Rockabilly, entre otros.

Desde que formase Big Town Playboys en Londres en la década de los 80, Mike Sánchez ha tocado, girado y grabado con artistas como Eric Clapton, Robert Plant (en el concierto de reunión de Led Zeppelin en el O2 Arena fue Mike Sanchez quien cantó la primera canción), Jeff Beck (con él grabó un disco homenaje a Gene Vincent), Bill Wyman (artista con el que se ha subido decenas de veces al escenario siendo miembro fijo de Bill Wyman's Rhythm Kings), Imelda May (antes de debutar en Universal la vocalista grabó Almost Grown, disco de duetos con Mike Sánchez) o Albert Lee (responsable de las guitarras de So Many Routes, último lanzamiento del cantante y pianista). Mike Sánchez es reconocido especialmente por sus shows en directo en los que tocando y cantando boogie woogie y rock and roll nunca deja a nadie indiferente.

The Ragtones es una banda clásica de rockabilly nacida en Málaga. Los Ragtones tienen un sonido muy fuerte ejecutado por Jesús López (Pike Cavalero, Roy Dee & The Spitfires, The KawLigas) en la batería, Francis Beard (Pike Cavalero, The KawLigas) en la guitarra y Jarke Creyentes (Creyentes, Sue Moreno) en contrabajo y la voz única de Héctor quintero (The New Angels, Brighton Rumblers ...).

Una jornada rockabilly que completan clases de baile de rock and roll, swing y lindy hop; servicio de peluquería, así como stands de venta de repostería, discos y ropa vintage. Igualmente, habrá parking gratuito, comida, servicio de ludoteca para menores y pinchada de discos de vinilo a cargo de dj como dj Edu, dj Wild Cat y dj Mr. Ficticious.

El presidente de dicha asociación, Álvaro Mier-Terán, espera que la afluencia este año sea incluso mayor que la de la edición pasada. "Vamos creciendo, hay muy buen cartel y traerlos a Jerez no ha sido fácil. Hemos estado un año trabajando en esta nueva cita. La actuación de Mike Sánchez la cerramos en marzo, así que no es fácil". Mier-Terán espera contar de nuevo con el apoyo de los jerezanos, además de los numerosos visitantes que vienen a la ciudad especialmente para esta cita, en la que colaboran medio centenar de patrocinadores.