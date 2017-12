'The Square', favorita para los Premios de Cine Europeo

Berlín acoge hoy la ceremonia de entrega de la 30 edición de los Premios del Cine Europeo, en los que The Square, del sueco Ruben Ostlund, llega como favorita con un total de cinco nominaciones y donde España aspira a llevarse cinco galardones.

Además de a mejor película, The Square, una sátira de la sociedad occidental que ganó la Palma de Oro en Cannes, aspira a hacerse con las distinciones a mejor director, mejor actor (Claes Bang), mejor guion y mejor comedia.

'Un monstruo viene a verme', entre las más sonadas para llevarse el Premio del Público

Y también recogerá el galardón al mejor diseño de producción, uno de los que se otorga directamente, sin proceso de nominación.

Por parte de España, Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, está entre las favoritas para llevarse el premio del público, mientras que Estiu 1993 (Verano 1993), de Carla Simón, opta al premio Fipresci a la mejor ópera prima.

Entre los títulos aspirantes a mejor documental se encuentra la coproducción hispano-islandesa-estadounidense La Chana, en la que Lucija Stojevic narra la vida de esa bailaora; y dos cintas españolas compiten también a mejor cortometraje europeo: Los desheredados, de Laura Ferrés, y Timecode, de Juanjo Giménez, que estuvo nominado al Oscar el año pasado. El premio al mejor diseño de sonido, uno de los ya anunciados, lo recibirá el español Oriol Tarragó por Un monstruo viene a verme.

Tras The Square, la película más nominada es la húngara En cuerpo y alma, de Ildikó Enyedi, que compite por cuatro premios, los de mejor película, mejor director, mejor actriz (Alexandra Borbély) y mejor guión.

Entre las candidatas a mejor filme figuran además 120 pulsaciones por minuto, del francés Robin Campillo; Sin amor, del ruso Andrez Zvyagintsev; y El otro lado de la esperanza, del finlandés Aki Kaurismaki.

The Square además está nominada a mejor comedia, junto a King of the Belgians, Vincent and the end of the world y Welcome to Germany.

A mejor director europeo optan, Ostlund, Enyedi, Kaurismaki, Zvyagintsev y el griego Yorgos Lanthimos, por El sacrificio de un ciervo sagrado.

El de mejor actriz se lo disputan Alexandra Borbély (En cuerpo y alma), las francesas Juliette Binoche, por Bright Sunshine in, e Isabelle Huppert, por Happy end, la alemana Paula Beer, por Frantz; y la británica Florence Pugh, por Lady Macbeth.

En el apartado a la mejor interpretación masculina están nominados Claes Bang, por su papel en The Square; el irlandés Colin Farrell, por El sacrificio de un ciervo sagrado; el austríaco Josef Hader, por Stefan Zweig-Adios a Europa; el argentino Nahuel Pérez Biscayart, por 120 pulsaciones por minuto, y el veterano francés Jean-Louis Trintignant, por Happy end.

En la gala de la Academia del Cine Europeo recogerán premios honoríficos la actriz franco-estadounidense Julie Delpy, distinguida por su contribución al cine mundial; el cineasta ruso Aleksandr Sokurov, en reconocimiento al conjunto de su carrera; y el productor croata Cédomir Kolar, premio Eurimages de coproducción.

La ceremonia, que será conducida por el cómico alemán Thomas Hermann, rendirá homenaje además a algunas de las películas y nombres que han pasado por estas 30 ediciones de los Premios del Cine Europeo.

La española Elena Anaya será una de las encargadas de anunciar los premios, junto a actores como el sueco Stellan Skarsgard (Suecia), así como el presidente de la Academia del Cine Europeo, el cineasta alemán Wim Wenders, o la presidenta de la junta directiva de esta institución, la realizadora polaca Agnieszka Holland.

Los premios de la EFA surgieron en 1989 como alternativa a los Oscar de Hollywood, impulsados por cuarenta cineastas europeos, entre ellos el alemán Wim Wenders y el sueco Ingmar Bergman.