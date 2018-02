'The rock and roll club' celebra su segundo aniversario

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, ha presentado esta mañana la II fiesta aniversario 'The rock and roll club', que se celebrará el próximo sábado, 3 de marzo, en la Sala Paddock de Jerez. En el acto ha estado también el presidente de la asociación, Álvaro Mier-Terán.

El teniente de alcaldesa señala que “es importante que los jerezanos y jerezanas podamos contar con una amplia oferta musical en la que podamos disfrutar de diversos géneros y estilos y en este caso esta II Fiesta nos ofrece la oportunidad de disfrutar de la música de los años 50. Una fiesta familiar dirigida a todos los públicos”.

Francisco Camas añade también que “es una satisfacción para este Ayuntamiento que eventos que tienen éxito se repitan y tengan continuidad en el tiempo. Así que deseamos que podamos disfrutar de estas fiestas aniversario durante muchos años”.

Por su parte, el presidente de la asociación, Álvaro Mier-Terán, ha incidido en el carácter abierto y familiar de la cita, “una oportunidad de acercar el rock and roll a toda la familia y a todos los amantes de la música popular americana, punto de partida de casi toda la música contemporánea”.

“Al igual que la anterior cita, donde se congregaron unos 700 aficionados, el festival ha suscitado también un gran interés fuera de la ciudad, debido al alto nivel de calidad del cartel, con la confirmación de la asistencia de numerosos miembros de otros colectivos y asociaciones de rock and roll”.'The Rock and Club” se constituyó como asociación a finales de 2015 por un grupo de amigos unidos por su pasión al rock and roll 50´s. Con sede en Jerez y más de 40 socios procedentes también de otros municipios de la provincia, como Sanlúcar o Cádiz, Sevilla o Tenerife.

Para festejar su segundo aniversario ha organizado un programa de actividades en el que destacan los conciertos de tres grupos y músicos de reconocido prestigio. El grupo malagueño “The Ragtones' será el encargado de abrir el festival. Está formada por destacadas personalidades del mundo de la música. 'Junior Marvel', acompañado por The Ragtones, es un artista holandés que desde 1988 ofrece un repertorio rockabilly fuertemente influenciado por la figura de Elvis Presley. Cierra el cartel 'Mike Sánchez' en activo desde los años 80, cuando forma los Big Twon Playboys en Londres, este fenómeno del piano “boogie booggie-rock and roll” ha colaborado con artistas de la talla de Eric Clapton, Robert Plant, Jeff Beck, Bill Wyman o Imelda May.

Además de estos conciertos, desde las 12 de la mañana habrá diferentes actividades, como una exposición de coches clásicos, una exhibición de baile de rock and roll, swing, lindy hop a cargo del colectivo 'Aro que Swing Cádiz', así como varios stands de discos, ropa y complementos vintage.

De igual modo habrá párking gratuito, 2 “foodtrucks” con perritos y hamburguesas, guiso de la tierra y servicio de ludoteca para menores. El programa de actividades lo completará una pinchada de discos de vinilo a cargo de los djs: “Mr Ficticious”, “Dj Edu” y “Dj Wild Cat”, quienes no dejarán de animar el evento hasta entrada la madrugada.