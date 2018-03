La Transición llega al XII Seminario de la Caballero Bonald

El XII Seminario Permanente que organizan la Fundación Caballero Bonald, la Universidad de Cádiz y el CEP de Jerez, que este año se desarrolla bajo el tema 'Literatura y Arte en la Transición', continúa mañana, 21 de marzo, a las 18,30 horas, con la charla que ofrecerán Marta Sanz y Antonio Orejudo sobre 'la Transición vista desde la literatura actual'. Estarán acompañados por José Jurado Morales, de la Universidad de Cádiz y uno de los coordinadores de este Seminario.

Marta Sanz es doctora en Literatura Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera literaria comenzó en el taller de escritura de la Escuela de Letras de Madrid, con el editor Constantino Bértolo, que publicó sus primeras novelas en la editorial Debate. Además de su obra como novelista, también ha escrito cuentos, poesía y ensayos, ha ejercido la crítica literaria en distintos medios, la docencia en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y ha dirigido la revista literaria Ni hablar. Colabora habitualmente en los periódicos nacionales.

Por su parte, Antonio Orejudo es ensayista, novelista y crítico literario, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctorado en Estados Unidos (State University of New York at Stony Brook), país donde trabajó como profesor durante siete años. Investigador invitado en la Universidad de Ámsterdam, ejerció más tarde como profesor titular de Literatura Española en varias universidades españolas hasta establecerse en la Universidad de Almería como profesor de Literatura.