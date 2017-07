La película 'Verano 1993' competirá por los Premios Lux de Cine

La película española 'Verano 1993', el debut en el largometraje de Carla Simón, ha sido una de las diez cintas seleccionadas para competir por el Premio Lux de Cine de la Eurocámara, según ha anunciado la institución.

Esta película, estrenada en los cines españoles el pasado viernes 30 de junio, competirá con las cintas: 'A Ciambra', de Jonas Carpignano (Italia, Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania y Suecia); 'BPM (Beats Per Minute)', de Robin Campillo (Francia); 'Glory', de Kristina Grozeva y Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia); y 'Heartstone', de Gumundur Arnar Gumundsson (Islandia, Dinamarca).

Junto a ellas compiten también 'King of the Belgians', de Peter Brosens y Jessica Woodworth (Bélgica, Países Bajos y Bulgaria); 'Sámi Blood', de Amanda Kernell (Suecia, Dinamarca y Noruega); 'The last family', de Jan P Matuszynski (Polonia); 'The other side of hope', de Aki Kaurismäki (Finlandia, Alemania) y 'Western', de Valeska Grisebach (Alemania, Bulgaria y Austria).

Tres de estas películas serán seleccionadas para competir y los nombres se conocerán a finales de este mes en julio. Posteriormente, y tras la promoción de las tres cintas, el nombre ganador se conocerá el 15 de noviembre en Estrasburgo.