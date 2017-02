"Versionar a Lorca es algo que tenía pendiente"

Un amor oscuro, por escondido, y trágico, por su desenlace. Ese es el amor al que canta Clara Montes en su último disco. ¿Y como se canta a un amor así? "Con mucho sentimiento", dice ella. El último romance de Federico García Lorca con Juan Ramírez de Lucas termina con el primero asesinado en su Granada natal tras el estallido de la Guerra Civil y el segundo lamentándose durante 70 años, repitiendo "yo fui su último amor y, quizás, la razón de su muerte". En 'Los amores oscuros', Clara Montes desarrolla los temas que forman parte de la banda sonora de la obra teatral con el mismo nombre. En ella se cuenta la última historia de Lorca.

Los amores oscuros es algo más que una banda sonora de la obra de teatro homónima. "Es un disco que tiene identidad propia" explica Montes. Las 13 canciones que lo componen son las mismas que aparecen durante la representación pero completamente desarrolladas, pues de algunas apenas se cantan un par de estrofas en la obra. "Cuando fui haciendo los arreglos me di cuenta de que podía ser un disco maravilloso. Se lo propuse a Universal y se enamoraron rápidamente. Me dijeron que ahí había un disco".

El disco es algo más que una banda sonora. Tiene una identidad propia que lo hace especial"Con esta obra me estreno de verdad como actriz. Estoy disfrutando y aprendiendo mucho"

La obra Los amores oscuros, de la que surge este disco, es a su vez la adaptación teatral de la novela homónima de Manuel Francisco Reina. El autor jerezano se ha encargado también de dirigir la representación y de la selección musicial, siempre tienendo en mente la figura de Clara Montes.

Las canciones que componen el disco, al ser las mismas que van sucediéndose durante la obra para expresar los sentimientos de los personajes o el universo lorquiano, sirven a la cantante para interpretarlas de una determinada manera, transmitiendo el matiz deseado en cada momento. Entre ellas se encuentran canciones populares como La Tarara, El Galapaguito, la Nana de Sevilla o Los Cuatro Muleros, que García Lorca grabó junto a La Argentinita en 1931. Se incluyen también poemas de Antonio Gala, el Fuego Fatuo de Manuel de Falla o el poema Tú nunca entenderás, correspondiente a los Sonetos del amor oscuro de Lorca. La última pieza es el texto Aquel Rubio de Albacete, desconocido durante más de 70 años. Escrito en el reverso de una factura durante su último viaje a Granada, Lorca demuestra su amor por un jóven, Ramírez de Lucas, que en esos momentos se dirigía a su Albacete natal para pedir permiso a sus padres y emprender junto al poeta una huida hacia México. La guitarra de Jose Luis Montón acompaña a todas las canciones que componen el disco.

El musicalizar poemas no algo nuevo para Clara Montes, incluso es un registro en el que se siente "muy cómoda y es algo que me emociona mucho", relata. Además, dice que cantar a Lorca es algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. A pesar de que poemas como Tu nunca entenderás han sido ampliamente versionados, ella no ha querido escuchar nada para no dejarse influir y que su interpretación expresase su propia visión del poema.

Además de interpretar las diferentes piezas que van sonando durante el transcurso de la obra, Clara Montes representa cuatro personajes diferentes. "Aquí me estreno de verdad como actriz" comenta la cantante, que aunque ya había transitado los caminos de la actuación previamente, no ha sido hasta Los amores oscuros cuando ha descubierto la verdadera realidad del teatro. "Es una disciplina diferente en la que estoy aprendiendo muchísimo", declara.

En la obra, Montes se pone en la piel de una jóven, de Margarita Xirgu, o de La Argentinita. Una versatilidad que supone una dificultad añadida a la actuación: "Ya el director, Juanma Cifuentes, me advirtió que al ser muchos personajes iba a ser difícil porque tenía que cambiar varias veces de registro", explica la cantante.

El espectáculo ya ha sido estrenado en el teatro Cervantes de Málaga con buena acogida. "Era una ventana para ver qué ocurría y ha sido una sensación estupenda", explica. Posteriormente la obra se estrenará en Castilla la Mancha y tiene intención de recorrer teatros de Andalucía, y si posible también de la provincia. "Tenemos pensado llevar la obra a Cádiz, pero estamos aún en negociaciones. Con la gira del disco, igual", adelante Montes.

Y es que, la cantante afincada en Cádiz ha iniciado, de manera paralela, una gira con este disco 'Los amores oscuros', en la que cantará, además, algunos temas propios. Una gira que se sale un poco del proceder habitual de Clara Montes. "Es algo que no he hecho nunca, una gira de voz y guitarra nada más con José Luis, uno de los mejores guitarristas de este país. Esto, además, te permite acceder a teatritos y salas más pequeñas", explica la compositora.