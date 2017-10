Viaje alucinante al fondo del lienzo

Seguro que más de una de esas mentes preclaras se echó las manos a la cabeza en su momento. ¡Tremendo sacrilegio! ¿Cómo se podía consentir tamaña intrusión? Pues sí, amigos del Noveno Arte, así con mayúsculas. Ya es un hecho que viene sucediendo en los últimos tiempos en nuestro país. El Cómic ha traspasado la sacrosanta y prohibida puerta de los museos. Espacios expositivos que hasta hace muy poco le estaba vedado, ya que se le considera (muchos lo siguen haciendo) con algo menor, una simple vía de escape destinada a niños y jóvenes.

Menos mal que todo tiene remedio en esta vida, y os pongo por ejemplo la ejemplar programación del IVAM valenciano que ha homenajeado a sus artistas comiqueros locales con la muestra Valencia Línea Clara, así como otra exposición protagonizada por la última obra de Daniel Torres, titulada Caso de estudio. Daniel Torres. Crónica de una conquista. Y, por último, gracias a la generosidad de uno de los grandes teóricos del tebeo en nuestro país. Alvaro Pons, se puede visitar Fanzination!, denso recorrido por el fenómeno fanzine, donde el cómic siempre tiene un lugar importante.

Un joven caballero despierta y empieza un viaje por tierras extrañas e inhóspitas

Por si esto fuera poco, el madrileño Museo del Prado inaugura la edición de una línea de cómic. Las dos primeras obras no podrían ser más interesantes: Max nos regala El tríptico de los encantados, sobre la obra de El Bosco y el tándem formado por Antonio Altarriba y Keko (Yo, Asesino), El perdón y la furia, cómic protagonizado por el pintor José de Ribera.

Para finalizar con esta introducción, la que va a ser una de las grandes exposiciones del año, ya que el Museo Reina Sofía se llenará de páginas de una de las obras cumbres del Cómic de todos los tiempos, la Krazy Kat de George Herriman. Imperdonable perdérsela.

Pues bien, este extenso "prólogo" viene a cuenta ya que en el 25 aniversario del famosísimo museo Thyssen-Bornemizsa se le ha querido rendir un homenaje a través de las viñetas de un cómic. Y pensaréis, ¿y esta tarea cómo se ejecuta? Pues bien, uno de los más reconocidos guionistas y teóricos de nuestro país, Santiago García (Las Meninas,¡García!...) se une a David Sánchez, autor de cómic con un universo muy personal (Tú me has matado, Un millón de años…) y juntos realizan un curioso viaje a lo largo y ancho de parte del catálogo de obras pictóricas que podemos encontrar tras las puertas del museo. ¿Su título?: Museomaquia.

Pero no han tomado el camino más fácil, este no es un simple paseo, sino que, como no podía ser de otra manera, ya que hablamos de narración gráfica, hay una historia. En ella vamos a conocer a un joven caballero que acaba de despertar y se encuentra junto a su escudero. Ambos están en medio de un viaje que los va a llevar por tierras extrañas e inhóspitas, lugares que nunca han visitado.

Pero algo más ocurre, planes se fraguan en secreto, parece haber un oculto conflicto. Un hálito de misterio rodea a ciertos personajes que controlan el periplo del caballero.

¿Cuál es su destino del joven? ¿Con qué peligros se encontrará a lo largo del sendero que conduce quién sabe dónde?

Viajar junto a estos personajes es toda una experiencia para el lector, en una obra en la que vamos a descubrir nuevos detalles en cada posterior lectura. Una surrealista peripecia protagonizada por los y las figuras centrales de muchas pinturas, cada una diferente a la otra, pertenecientes a diferentes movimientos pictóricos, que van desde el clasicismo más absoluto, al abstracto. Os aseguro que Salvador Dalí, máximo exponente del surrealismo, o Luis Buñuel, con el que también jugó en sus películas, hubieran disfrutado con la lectura de esta simpar obra.

Pero Museomaquia también es un juego, una prueba en la que los autores os retan a reconocer más de cuarenta obras, a los hombres, mujeres, animales, paisajes u objetos que las pueblan y que protagonizan las viñetas. Podéis comprobar vuestros aciertos al final del cómic, en el que se adjunta un listado. Un absorbente paseo a través de la Historia del Arte.

Y todo esto sin que la personalidad de sus autores quede eclipsada por el homenaje. El tándem artístico guionista-dibujante se fusiona a la perfección, regalándonos una obra que explora ese "otro mundo" tan particular, solo que es esta vez sus habitantes se han escapado de los lienzos expuestos en el museo.

Un viaje este sin principio, ¿o era el final? A vosotros, lectores, os toca averiguarlo.