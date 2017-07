Los 'Viernes Flamenco Fundador' aunarán juventud y algunos clásicos

Con apenas una semana de margen para ser publicitados, el Ayuntamiento presentó ayer una nueva edición de los Viernes Flamencos, que se celebrarán durante las próximas cuatro semanas en el Alcázar con el patrocinio de Fundador, y que complementan a las dos propuestas de coproducción celebradas hasta el momento, la presentación del disco de Jesús Méndez y el espectáculo 'Tr3s flamencos' de los Farruco.

La propuesta artística sigue las directrices del año anterior, es decir, mediante concurso público, que nuevamente ha recaído en la empresa Producciones La Bodega, que dirige Josema García-Pelayo. Eso sí, en esta edición habrá una reducción considerable de los mismos que han pasado de nueve a cuatro si excluimos las citas propuestas privadas, en parte por el adelanto de la Fiesta de la Bulería a última semana de agosto, más un fin de semana, el del 19 y 20 de agosto, donde no habrá nada de índole flamenca.

Camas reconoce un nuevo retraso en la futura fundación que dirigirá el Villamarta

Desde Cultura, Francisco Camas explicó el motivo de la demora a la hora de presentar el ciclo completo, una tardanza que se ha debido "a distintos trámites administrativos". No obstante, el concejal no entiende las críticas y al referirse a esta demora señaló que "el año pasado también hubo una gran presión y no pasó nada. Estamos haciendo las cosas dentro de los calendarios establecidos. Sin ninguna duda es mejor y todo se puede hacer un año antes, pero la realidad que tenemos en todas las administraciones públicas, donde se hace todo con el mayor escrúpulo, es así. Es un trámite que vamos cubriendo. En el futuro será mucho más ágil".

En cuanto al cartel en sí destaca la ausencia de primeras figuras y la repetición de caras. Si el pasado año se apostó por nombres potentes, algunos incluso en la misma noche, en esta edición la propuesta artística se basa en la juventud y los artistas locales. Lo más significativo es que más de la mitad del elenco ya estuvo en los Viernes de 2016 (Felipa del Moreno, Lela Soto, Fernando Jiménez, Luis Moneo, Eva Rubichi, Saray García, Rancapino Chico y Carmen Herrera) o lo han hecho recientemente en el Festival Jerez Gran Reserva celebrado el pasado 1 de julio (Enrique Remache, Juan Villar, Niño Jero) un dato que resta alicientes. En el caso de Luis Moneo y Rancapino también lo hicieron en 2015.

De cualquier forma, habrá oportunidades para ver en directo a artistas indispensables y que garantizan el buen cante, caso de Elu de Jerez, Luis Moneo o Rancapino Chico, a los que habrá que unir a esa nueva hornada de jóvenes y no tan jóvenes que aprietan con fuerza o mantienen una línea ascendente, tales como Felipa del Moreno, Enrique Remache, Lela Soto, Anabel Valencia, Juan Lara, Tamara de Tañé, Saray García, Fernando Jiménez, Eva Rubichi o Rosario Fanega, por citar algunos.

Las entradas volverán a costar 10 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.

Desde el Ayuntamiento se anunció, concretamente a través del propio delegado de Cultura, que la próxima semana se presentará la Fiesta de la Bulería. Además, Camas se refirió a un nuevo retraso en la creación de la nueva Fundación que regirá el Villamarta. "Nos han pedido nueva documentación, y estamos pendiente de que se nos inscriba. Hay un nuevo requisito que nos ha pedido el Protectorado de Fundaciones y ahí estamos. Nadie tiene más interés en esa Fundación que este gobierno".