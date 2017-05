Viñetas contra el acoso

Cuántas veces hemos sido testigos de los maléficos planes del Doctor Muerte? ¿Se nos han erizado los vellos de la nuca al contemplar la grandiosidad de Galactus, que incapaz de contener su hambre, llega a nuestro planeta con la intención de devorarlo. O, en una de sus incontables batallas, nos hemos columpiado junto a Spiderman sobre los rascacielos de New York, acosado por toda una legión de malosos como el Duende Verde, Doctor Octopus, Kraven el Cazador…?

Pero todos estos, y muchos más, son solo villanos de ficción, criminales que no pueden urdir sus desquiciados planes más allá de la viñeta. Pero en la vida real hay otros "villanos" mucho más cercanos. Y no, no me refiero a los que diariamente ocupan las cabeceras de los periódicos y los telediarios. Ellos se esconden en la vida cotidiana, casi siempre van en grupo (lo que fomenta su poder y fuerza) y los podemos encontrar en los colegios e institutos. Hablo, claro está, de los abusones, esos seres cuya misión en la vida es hacerle la vida imposible a algún compañero o compañera de clase y cuya actitud se ha convertido en una de las lacras de esta sociedad en la que vivimos.

Por desgracia, luchar contra el bullying, o acoso escolar, es algo harto complicado. Partiendo porque en la mayoría de las ocasiones los padres, hermanos mayores y demás familiares desconocen lo que está ocurriendo en las clases, los patios, las calles y, ese espacio virtual ocupado por las redes sociales que, cuando se usan de la manera equivocada, pueden convertirse en una peor arma que el adamantium o un rayo gamma…

La editorial Marvel, sus editores, tienen una conciencia social, deben tenerla, ya que sus publicaciones, sus comic-books, son leídos por miles, millones de jóvenes a lo largo y ancho del planeta. Y qué mejor medio que estos tebeos para enviar un mensaje, concienciar a los "verdugos" de que su actitud no es la correcta y reflejar en historias protagonizadas por los más conocidos héroes de la Casa de las Ideas que todos hemos podido ser víctimas del acoso en las aulas.

Y es entonces cuando aparece Los Vengadores: Acoso nunca más un cómic de grapa que va a ser distribuido y regalado en todas las tiendas especializadas del país por la editorial Panini, filial de la Marvel norteamericana en nuestro país.

¿Y qué podemos encontrar en su interior? Pues cuatro historias, cuatro narraciones que nos van a demostrar que hasta los más poderosos héroes de este ficticio universo pueden ser víctimas del bullying, que no siempre viene con insultos y persecución.

Y si no que se lo digan a Ojo de Halcón, al que seguro que todos y todas conocéis. Un tipo con muy buen humor y, sobre todo, una certera puntería. Pues bien, en una historia titulada Tirador certero (creada por Sean Ryan y Carlo Barbieri) seremos testigos del hartazgo que hasta ahora ha silenciado frente a sus poderosos compañeros de Los Vengadores, y es hora de que todos ellos conozcan lo que le ocurre…

Uno de los grupos de superhéroes más famosos del momento, gracias a su versión para la pantalla grande son Los Guardianes de la Galaxia. Y sí, ellos también se encontrarán con la lacra del bullying en la lejanía del espacio exterior cuando un grupo de chavales alienígenas repudien a uno de ellos por la amistad que mantiene con otro del que le diferencia el color de la piel. La historia viene firmada por Jody Houser y Tana Ford.

Y en "Amigos en la red", el lanzarredes, Spiderman, va a compartir sus experiencias como víctima del acoso escolar con un chaval al que también le están haciendo la vida imposible en el instituto. Pero cuidado, porque a veces las ansias de venganza nos ciegan y podemos convertirnos en lo que más odiamos, con inesperadas consecuencias… Peter Parker lo sabe bien, ya que a él le ocurrió con Flash Thompson, el abusón al que tuvo que soportar en sus años de instituto (sus "padres" Stan Lee y Steve Ditko ya nos lo contaron hace mucho, mucho tiempo…).

Pero la historia que más me ha llegado, por motivos personales, ha sido la que cierra este cómic. Su título es Raro, y en ella sus autores Jeff Loveness y Gustavo Duarte, nos presentan a un solitario chavalín que, en vez de relacionarse con sus compañeros, que prefieren hablar de deporte o chicas, se esconde entre las viñetas de los cómics Marvel y dibuja sus propias versiones de los héroes que se han convertido en sus verdaderos amigos, aunque sean de papel. Y quién sabe, aunque los demás te consideren raro, puede que en tu camino encuentres a más gente como tú.

A mí me ocurrió.