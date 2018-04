Vintage Trouble y Mala Rodríguez cierran el cartel del No Sin Música

El cartel del No Sin Música está cerrado, ya sólo queda disfrutarlo. Vintage Trouble y Mala Rodríguez son los dos nuevos grandes reclamos que junto a Dinero, La Pompa Jonda, Merche Corisco, Astropálido, Supersonika y Lost Bullet conforman la última atacada de confirmaciones del festival gaditano que se celebra en el Muelle de Cádiz entre los próximos 19 y 21 de julio.

Así lo hizo ayer público la organización, como viene siendo habitual, a través de sus redes sociales donde han ido soltando, a cuentagotas, los nombres de esta nueva edición del encuentro musical que hay que recordar que tiene como cabezas de cartel a figuras de la música nacional e internacional de diversos estilos como Residente (exCalle 13), Enrique Bunbury, Kase O o Izal, entre otros.

La rapera Mala Rodríguez viene a sumarse a este rosario de reclamos. Bien conoce la rapera jerezana el festival y su enclave, ya que el show de La Mala fue uno de los recitales que estrenó el Puerto de Cádiz como escenario para el No Sin Música, allá en su edición de 2015, y bien conoce el público de Cádiz a La Mala, una de las primeras espadas nacionales en el arte del fraseo. Decir Mala Rodríguez, La Mala, La Mala María es decir Lujo Ibérico, Alevosía, Malamarismo,Bruja... Discos que son credenciales -a la que hay que sumar un Grammy Latino- de una sólida carrera cimentada en historias callejeras que se cantan y se cuentan con su personalísimo estilo al que no le han faltado imitadores. Usted, con Juan Magán, es lo último que le hemos podido escuchar a la artista, un tema que salió a la luz en los últimos días de marzo.

Quienes no conocen aun Cádiz son Richard, Nalle, Rick y Ty, es decir, Vintage Trouble que actuarán por primera vez en el No Sin Música en lo que será también su primer concierto en Andalucía. Aunque recientemente de gira por España, la banda que nació en Los Ángeles, y que es el grupo de cabecera nada más y nada menos que del cineasta Martin Scorsese, no han tenido aun la ocasión de tocar en el sur donde, a buen seguro, conectarán rápidamente con el público deseoso de un chute de energía. Amantes del rock, el blues, el soul y jazz de los 40 y 50, tal y como describen desde la organización del No Sin Música, en su música se dejan querer las influencias de Zeppelin, Who, Stones Prince y Tina Turner. Una suerte de soul urbano que viene a demostrarnos que es posible la música de ayer para los tiempos de hoy sin tener por qué tirar de típicos patrones retros.

Y para quien le guste, también los habrá. Porque en la sexta edición del No Sin Música hay de todo, ya que el festival gaditano no rinde la bandera del eclecticismo. Así, en este último avance, y tal como detallan desde la organización en una nota, también se suben al cartel "bandas de rock contundente y sin asperezas como los madrileños Dinero" que acaban de lanzar A diez años luz, un recopilatorio a sus más de diez años de carrera con colaboraciones como las de Izar, Iván Ferreiro y El Drogas; "la cantautora madrileña Merche Corisco los sevillanos Astropálido". Además, el apartado provincial también se suman las bandas La Pompa Jonda, Lost Bullets y Supersonika con su flamante The big pig party bajo el brazo, su primer disco de temas inéditos.

Recordamos que también estarán en No Sin Música Dorian, Zoé, LA M.O.D.A., Sidecars, Marky Ramone, La Pegatina, We the Lion, Viva Suecia, Antílopez, Dinero, Shinova, Los Labios, Rufus T. Firefly, La Tarambana, Triángulo inverso, The Milky Way Express, Last drop, Santísima, Estíbaliz, El Lobo en tu Puerta, Alan Nepa y San Remo.

El festival No Sin Música está enmarcado, desde el pasado año, en la iniciativa Música del Mar, el ciclo de conciertos de verano en el Muelle de Cádiz que este año también acogerá las citas con Manolo García (30 de junio) y Antonio Orozco (6 de julio).