Voces incipientes para el inicio de los Viernes Flamenco Fundador

Tras la presentación del disco de Jesús Méndez y el estreno en Andalucía del espectáculo 'Tr3s Flamenco' de los Farruco, el patio del Alcázar acogerá hoy el primero de los Viernes Flamenco Fundaor. Bajo el título 'Al son de Santiago', el escenario del patio de San Fernando volverá a dar cobijo a las nuevas generaciones del cante de Jerez, que en esta ocasión representará las voces femeninas de Lela Soto, Rosario Fanega y Felipa del Moreno y en la voz masculina de Enrique Remache.

Esta terna de féminas vienen apretando con fuerza en los últimos meses, donde han reivindicado de alguna forma su apuesta decidida por el cante más tradicional de la tierra. De ellas, Felipa del Moreno es toda una veterana en esta cita, donde ha participado en varias ocasiones, la primera en el año 2001, y la última justo el pasado año. Además, expuso su compromiso con el cante en el pasado Festival Jerez Gran Reserva, donde sorprendió a todos haciendo bamberas y exhibiendo una gran madurez.

Compañera de viaje en esta aventura es Lela Soto. La hija de Vicente Soto y nieta del Sordera, demostró hace apenas un mes en Cádiz sus condiciones, adjudicándose el concurso de cante por alegrías que organizaba la Fundación Cristina Heeren. Junto a ellas, Rosario Heredia, otra voz incipiente que contiene algo diferente. Ya lo demostró el pasado año en la Fiesta de la Bulería donde por soleá estuvo a gran altura, y lo confirmó en su paso por la peña Don Antonio Chacón hace unos meses.

Pero si hay que hablar de trayectoria ascendente esa es la de Enrique Remache. El joven cantaor lleva un año para no olvidar. Tras triunfar en la pasada Fiesta de la Bulería, arrancó el 2017 presentando su primer disco, 'Pasaje en el tiempo', un proyecto producido por Antonio Ramírez del Tabanco El Pasaje, junto a Rafael del Zambo y Manuel de la Nina, en el marco del Festival de Jerez.

Su particular metal ha sonado en el Festival Jerez Gran Reserva, dejando buen sabor de boca, y ahora se enfrenta por segunda vez al público de los Viernes. "Haré tres o cuatro cantes, bulería por soleá, seguiriyas, tangos y bulerías, porque hay que aprovechar el soniquete de palmas que vamos a tener. Eso es lo que tengo pensado a priori", aseguraba ayer. Le acompañará Fernando Carrasco, "con el que voy a cantar por primera vez".

Para el baile, la noche alumbrará a Fernando Jiménez. El artista jerezano repite por segundo año consecutivo en este escenario, donde en la pasada edición ya dejó esa impronta tan suya. No obstante, sabe bien lo que son los Viernes puesto que ya actuó en 2009 y 2014.

El bailaor santiaguero estará acompañado por el cante de Luis El Mono y Joaquín Marín 'El Quini' y a la guitarra por Fernando del Morao. "Mi idea es hacer un poquito de aires de Cádiz, en los que habrá desde romeras a alegrías o cantiñas, y unas bulerías de todo tipo, de Utrera, de Jerez o tipo romance", explicaba ayer. "Ya he estado varias veces en los Viernes y he bailado de todo, soleá, seguiriya, alegrías, por eso he querido hacer algo distinto, una mezcla de cantes, espero que le guste al público".

El elenco artístico lo completa la guitarra de Manuel Jero, que con Fernando Carrasco forman el dúo de tocaores, y las palmas de Juan Diego Valencia y Manuel de Cantarote. Las entradas cuestan 10 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla. El espectáculo comenzará a las 22 horas.