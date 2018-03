El XL Concurso de Saetas de la Buena Gente, para Juan Lara

La XL edición del Concurso Nacional de Saetas de la Peña Buena Gente no pasará a la historia por su riqueza artística. Los ocho finalistas que desfilaron por el escenario de la Sala Compañía, a rebosar, en las dos tandas programadas, no acabaron de convencer a nadie, una opinión generalizada al término de la misma entre las muchas personas asistentes. No fue fácil por tanto la decisión del jurado, que compuesto por Mariano Ruiz Carretero, Francisco Benavent y Paco Gálvez, tuvo que debatir al término de la misma durante más de hora y media para decantarse por un ganador más si cabe si las bases de esta edición exigían que los primeros no quedasen desiertos. Seguramente, lo más lógico, hubiese sido eso, dejarlo desierto, pero la norma es la norma, y por tanto hubo que decidir.

Así las cosas, al filo de las dos de la mañana, el jurado anunció a Juan Lara como ganador del primer premio, y Rocío Tornero, como segunda clasificado. Además, se otorgaba el Premio Manuel Torre a la Mejor Saeta por seguiriyas a Juan Lara y el Premio Joven, a Manuel de Cantarote. Curiosamente este galardón pasará a denominarse a partir del próximo año Premio Curro de la Morena, como anunció el presidente de la peña, Nicolás Sosa, durante el transcurso del homenaje realizado al desaparecido cantaror en el intermedio del concurso y al que asistieron sus hijas.

Lara, que ya sabe lo que es ganar este concurso, fue justo merecedor al Premio Manuel Torre, al interpretar con bastante solidez la saeta por seguiriyas. Su ejecución fue perfecta, aunque esta vez, al contrario que otras muchas veces, la transmisión o la conexión con el público, no apareció. El cantaor mantuvo el nivel en ambas apariciones, y quizás fue eso lo que le permitió ganar.

De cualquier forma, como suele pasar en los concursos, no hubiese sido ningún sacrilegio que el primer premio hubiese recaído en Rocío Tornero. La jerezana midió cada uno de los tercios de la saeta con gran perfección y cuando necesitó tirar de garganta lo hizo con suma facilidad, levantando olés entre el público.

El resto de los accésits fueron para Joaquín El Zambo, que pese a estar ligeramente rozado, dejó dos o tres detalles gitanísimos y que demuestran que pocos hacen la saeta como él; Malena Soto, Ángel Vargas, Manuel de Cantarote, José Montoya 'El Berenjeno', y Manuel de la Fragua. De estos dos últimos destacar el desparpajo mostrado por el primero, aun siendo la primera vez que participaba en un concurso de este tipo (sobre todo en la primera saeta, la segunda fue más plana) y Manuel de la Fragua, que se marcó una segunda saeta espléndida y de las más aplaudidas por el respetable.

El ganador se embolsará 2.500 euros, mientras que el segundo premio se llevará 1.500 euros. El resto de accésits están dotados con 900 euros. La entrega de premios será el próximo Jueves Santo en la sede de la peña.

La final estuvo ilustrada con los sones de la Banda de María Santísima de la Salud de Barbate, que interpretó Amargura, Los Campanilleros y El Valle de Sevilla, aportando así el toque cofradiero a la velada.

Como es tradición, el primero y el segundo clasificado cantarán a las imágenes de la Hermandad del Desconsuelo mañana a la recogida de la cofrafía en la Plaza Belén (23:30 horas).

Pero además, y dentro de la iniciativa, Saeta al Paso, que ha puesto en marcha el Cluster Turístico Destino Jerez y la propia peña, el resto de finalistas cantarán a otras hermandades durante la semana. Hoy a las 00:15 en la recogida de la Candelaria en la calle Lealas cantará Manuel de Cantarote; mañana lo hará El Berenjeno a la Defensión en Tornería a las 23:30 horas; el Miércoles Santo, El Zambo cantará a las Tres Caídas en la Plaza Belén (22:45); el Jueves Santo, Malena Soto hará lo propio al Mayor Dolor en calle Pozuelo, en el Palacio Virrey Laserna (00:10), el Viernes Madrugá, Ángel Vargas cantará a la Buena Muerte en la escalinata de la Iglesia de Santiago (9:10); y el Viernes Santo, Manuel de la Fragua cantará a la Hermandad de la Soledad en calle Tornería a las 23:40 horas.