El actor Robert Pattinson deslumbra en Cannes

Robert Pattinson consigue por fin hacer olvidar la saga 'Crepúsculo' con una espectacular interpretación en 'Good Time', una película en la que se transformó tanto que nadie le reconoció durante el rodaje, que se desarrolló por las calles de Nueva York. "Iba por la calle, con una cámara rodando a mi lado y la gente hacia como que no se daba cuenta. Nadie me reconoció y ni siquiera me tomaron una foto con el teléfono", recordó ayer el actor británico en una rueda de prensa en Cannes, donde el filme, dirigido por los hermanos Jos y Benny Safdie, participa en la competición oficial.

Más de un año de trabajo le llevó a Pattinson meterse en la piel de Connie, un personaje muy diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora. Alguien "amoral que no se interesa por nadie hasta que se ve entre la espada y la pared y se ve forzado a interesarse en algo, lo que supone una situación nueva para él". Un recorrido por las calles nocturnas de Nueva York grabado de forma muy realista, con un equipo mínimo rodando cada escena mientras los directores iban dando las indicaciones, a distancia, mediante mensajes telefónicos. Sistema ante el que el actor se mostró un tanto reticente al inicio ya que no quería que el rodaje se llenara de paparazzi o de gente que se parara a mirar, algo que para su sorpresa no ocurrió. "Intentaba ponerme en el lugar del personaje, meterme entre la gente en la calle, intentamos muchas cosas diferentes, también con el maquillaje" y "nadie se daba cuenta de nada", relató el actor.

Gracias al maquillaje, el intérprete grabó en plena calle sin que nadie le reconociera

Fue un "rodaje muy espontáneo" pero para realizarlo Pattinson se metió profundamente en el personaje. Su objetivo era "desaparecer", convertirse en una especie "de fantasma en el equipo", pasar a ser Connie, no interpretarlo. Algo que fue posible por el guión de Josh Safdie y Ronald Bronstein, con una escritura musical que facilitaba mucho el trabajo de los actores.

Se trata de la quinta película de los hermanos Safdie, dos cineastas independientes, autores de títulos como 'Heaven Knows What' (2014) o 'Go Get Some Rosemary' (2009) y que con 'Good Time' han conseguido una excelente reacción en Cannes. Con un estilo vibrante, la cámara encima de cada personaje y una estrafalaria galería de personajes marginales, los Safdie han construido un efectivo retrato de la capa más deprimida y abandonada de la sociedad.