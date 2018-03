El 30 aniversario de The Posies pasará por Cádiz en octubre

Este 2018 se cumplen 30 años del nacimiento en Bellingham, cerca de la ciudad de Seattle, de The Posies. Para celebrarlo, la banda de rock estadounidense emprende una gira enmarcada en el singular rótulo de The Posies 30th Anniversary Tour. Jon Auer / Ken Stringfellow / Mike Musburger / Dave Fox, the legendary lineup form Frosting On The Beater. Una forma de dejar clara la participación en el tour de la alineación titular que dio forma al que es seguramente el disco más emblemático de la trayectoria de este grupo y que lanzó en 1993 con canciones como Dream All Day, Solar Sister o Flavor Of The Month.

La gira, según ha confirmado la promotora, pasará por Cádiz el próximo 2 de octubre en el Edificio Constitución 1812, por lo que podemos presuponer que este concierto se enmarcará en el ciclo Campus Rock de la Universidad de Cádiz que tantas satisfacciones les da a los aficionados al género de la ciudad y de la provincia.

The Posies 30th Anniversary ( y todo lo que sigue) tendrá su pistoletazo de salida el 29 de septiembre en Barcelona (Upload) mientras que al día siguiente, el 30, estará en Zaragoza (La Lata de Bombillas).

Antes de llegar a Cádiz el tour tiene otra fecha en Andalucía, en Córdoba (Hangar), el 1 de octubre, y después, otra más, esta vez en Granada (Lemon Rock) el día 3. El 4 de octubre los rockeros lelgarán a Valencia (16 Toneladas), el 5 a Madrid (Caracol), el 6 a Pontevedra (Teatro Principal, concierto matinal) y el 7 a la guipuzcoana Azpeitia (San Agustín Kulturgunea).

Los recitales de Barcelona, Córdoba, Granada y Azpeitia forman parte del ciclo Son Estrella Galicia. Todos se ponen a la venta hoy jueves 29 de marzo a partir de las 10.00 horas. Más información sobre la gira y sobre la venta de entradas en www.houstonpartymusic.com.