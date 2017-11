El arquitecto misterioso

La ficha 'Les Liaisons Dangereuses 1960' Thelonious Monk.Sam Records/Saga

Su música irrumpió agarrada al torbellino bebop, aquel salto evolutivo que lanzó al jazz del popular clasicismo a la fenética modernidad a mediados de la década de los 40 del pasado siglo. Pero, en realidad, sus composiciones tenían poco de gregarias y mucho de inimitables, producto de una mente compleja y enigmática cuyo ideario se movía por delante de las tendencias de su época. Rechazado en sus comienzos, Thelonious Monk (1917-1982) tardó años en convencer al público y a la crítica de que su talento superaba con creces a su excentricidad.

La ciudad de Nueva York se convirtió en su base de operaciones desde que arribó al barrio de San Juan Hill a los 4 años desde su Rocky Mount (Carolina del Norte) natal. Locales como el Minton's Playhouse de Harlem o los clubs de la calle 52 fueron testigos de la irrupción de un bebop que, en palabras del crítico Ira Gliter, "evocaba los veloces medios de locomoción, la incertidumbre de la guerra, la esperanza del futuro". Monk se distanció promto del modelo, marcando su territorio sobre un singular estilo que ya desplegaba en su adolescencia. Expresivo por naturaleza, aplicando al blues una nueva vuelta de tuerca, su arquitectura musical -sobria, reposada y angulosa- incorporó renovadas posibilidades armónicas y rítmicas que retaron al tradicionalismo.

La entrada en escena en 1954 de su mecenas y amiga la baronesa Pannonica de Koenigswarter, en cuya habitación del Hotel Stanhope de Nueva York moriría un año después el mismo Charlie Parker, marcó un antes y un después en su trayectoria artística. Junto con su esposa Nellie, Nica ayudó a Monk a ubicarse en el marco artístico y laboral, recuperando su licencia para tocar en directo y contribuyendo a relanzar la presencia sus extraordinarios registros de años anteriores para los sellos Blue Note y Prestige. Entre los primeros se encontraba la que, a la postre, se convertiría en su composición estrella, 'Round About Midnight, la cual ilustraría junto a varias decenas de temas más -Ruby My Dear, Off Minor, Misterioso o Straight, No Chaser, entre otros- la gigantesca influencia de su partitura.

A partir de su fichaje para la marca Riverside en 1955, Monk se convirtió en un peso pesado desde el prisma crítico y mediático, por más que su continua relación con las drogas siguiera alimentando el daño generado por ciertos desequilibrios mentales hasta potenciar un efecto esquizofrénico que se mantendría hasta su muerte el 17 de febrero de 1982 a los 64 años.

A 1959 pertenece el hasta ahora inédito Les Liaisons Dangereuses 1960, la banda sonora inédita para una película de Roger Vadim basada en la novela homónima de Choderlos de Laclos que, inexplicablemente, nunca vió la luz. Grabada en un solo día -27 de julio de 1959- en los Nola Penthouse Sound Studios, las prisas obligaron a prescindir de nuevas composiciones y a retomar el repertorio de un Monk acompañado aquí por su fiel Charlie Rouse, además de Sam Jones y Art Taylor, a los que se sumó el francés Barney Wilen, quien había acompañado al productor Marcel Romano a Nueva York para implicar a Monk en el proyecto. El balance exhibe a un pianista estimulado y esencial, custodiado por un engrasado combo y desgranando piezas primordiales de su catálogo como Rhythm-a-Ning, Ba-Lue Bolivar Ba-Lues-Are, Well, You Needn't o las dedicatorias Crepusculle with Nellie y Pannonica, esta última con tres tomas, en piano solo y cuarteto. Un segundo disco con registros alternativos y un detallado libreto conteniendo fotografías y textos redondean una sensacional recuperación, convertida en uno de los eventos jazzísticos del año. Otro activo que sumar a una cuantiosa e imprescindible discografía y que refresca la colosal dimensión de un músico cuyos años finales, aislado y ensimismado en la casa de Nica en Weehawken (Nueva Jersey), no hicieron sino potenciar su halo insondable y -no podía ser de otra forma- misterioso.