La arquitectura del pensamiento de Francisco Almengló en el ECCO

La palabra convertida a la arquitectura desde la simbiosis entre el lenguaje y las formas es el punto neurálgico de Semiología del Poder , del artista jerezano Francisco Almengló. Palabras de la magnitud de creer, nada, sueño, ser, totalitario y dos torres se transforman en arquitectura en las diáfanas estancias del Espacio de Creación Contemporánea (ECCO), sirviendo al espectador esta particular reflexión sobre la construcción del pensamiento en torno a estos "símbolos sociológicos relacionados con la arquitectura y el poder", explica el artífice. Se trata palabras en 3D concebidas como cajas de luz en este espacio presidido por una escultura de dos torres.

Trayectorias cruzadas por el talento

La trayectoria de estos artistas se cruzan en el ECCO. La de Francisco Almengló traspasa las fronteras del país, exponiendo su obra en Helsinki, Montevideo, La Paz, Chicago, Amsterdam, Sevilla, Cádiz, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Venecia, París. etc. Ha expuesto y comisariado en el Peggy Guggemeheim y ha representado a España en la Biacs 3. La periodista María Alcantarilla ha publicado Qui Scribit y 7 Naúfragos en Tierra (Dip. Huelva), El Motivo es lo de menos (Huebra), El agua de tu sombra (Musa a las 9), galardonado con el I Premio de Poesía Visual Poemad y, más recientemente, Ella: invierno (Valparaíso Ed.). Actualmente dirige del Taller de Escritura Autobiográfica de la UCA. Calde Ramírez es artista visual y músico. En los 90 formó parte de grandes bandas de la escena indie en España (Henry, El Hombre Burbuja, Ursula, Dub Explosion soundsystem, etc). Desde entonces no ha parado de componer, explorando nuevos formatos y en colaborando en más proyectos.