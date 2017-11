El barro que habla, en 'ArteaDiario'

El espacio cultural de Diario de Jerez, 'ArteaDiario', acoge desde ayer la exposición de esculturas 'Habitantes de alma', de la jerezana Lola Jiménez. Una cita que presentó el director de este Diario, Rafael Navas, que estuvo acompañado por el crítico de arte y comisario de la sala, Bernardo Palomo, y la propia autora. Asimismo, también hubo una lectura de poemas por parte de la escritora portuense Lilian Delgado, versos que le han inspirado las figuras de una emocionada Lola Jiménez.

Una muestra en la que se pueden contemplar los trabajos más recientes de la creadora, realizados en barro de alta temperatura desde gres blanco o negro, hasta material reciclado. Figuras que están inspiradas "en el sentimiento profundo del alma, que pueden ser cosas cotidianas o cosas demasiado profundas como la soledad", que Jiménez convierte en escultura a modo de desahogo. "Tierra, agua, fuego, aire, algo de reciclaje y el amor al trabajo han dado como resultado esta humilde exposición, que espero disfruten", apuntó la autora, que dio las gracias al Diario por ofrecerle la oportunidad de exponer en su espacio, y a los asistentes por acudir. Hace más de 25 años que Lola Jiménez se dedica a la escultura, su medio de vida, "pero no lo hago por una cuestión económica, es una necesidad. Si no trabajo a diario en mi taller (Zaragoza, 17), me siento muy mal. Transmitir a través de mis obras lo que siento a la larga engancha"

Rafael Navas destacó que la obra de Lola Jiménez, "no se puede describir con palabras, es indescriptible. Sus figuras, habitantes a los que daremos cobijo hasta finales de mes, ya han suscitado, en pocos días, el cariño de quienes se han acercado a verlas".

Para Bernardo Palomo, la obra de Jiménez es una escultura "clásica en su modernidad y moderna en su clasicismo. Desarrolla una realidad mediata sacada del entorno y llevada a un estamento que roza a veces lo surreal. Es una escultura muy a tener en cuenta en un mundo artístico donde la escultura cada día ocupa menos espacio".

A la apertura de la muestra acudió numeroso público entre amigos, familiares y artistas como Humberto del Río, Manuel del Valle, Magdalena Murciano, Eduardo Millán, Juan Ángel González de la Calle, Fernando Pemartín, Rocío Cano, Raúl Zarzuela, Juan José Torti y los galeristas Ramón Martín y Paloma Caparrós, entre otros muchos.

La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 1 de diciembre, contó además con la colaboración de 'Venenciadores S.L.' y Jesús Rubiales, que ofrecieron un jerez de honor.