El buen 'feeling'

La ficha 'Bringin' It' Christian McBride Big Band.Con Christian McBride (contrabajo y arreglos), Frank Creene, Freddie Hendrix, Brandon Lee y Nabate Isles (trompetas), Michael Dease, Steve Davis, Joe McDonough, James Burton y Douglas Purviance (trombones), Steve Wilson, Todd Bashore, Ron Blake, Dan Pratt y Carl Marachi (saxos, flauta, clarinete y clarinete bajo), Xavier Davis (piano), Rodney Jones (guitarra), Quincy Phillips (batería), Melissa Walker (voz) y Brandee Younger (arpa). Mack Avenue Records / Distrijazz.

Desde su presentación como líder en 1995, el contrabajista Christian McBride (1972) ha venido haciendo gala de un radiante equilibrio entre su formación jazzítica, deudora de clásicos como Ray Brown o Paul Chambers, y su vocación contemporánea, abierta a una revisión de aquella tradición y salpicada de guiños externos. Su desigual trayectoria discográfica parece vivir durante una fase álgida durante los últimos años, primero a la cabeza de su trío -con un último trabajo en directo en el Village Vanguard de 2015- y ahora retomando un proyecto de envergadura a la cabeza de su big band, que ya quedara escenificado en The Good Feeling (2011).

Bringin' It ajusta unos grados más el enfoque de un formato exigente donde el líder se responsabiliza de casi todos los arreglos. Y en ellos tiene bastante que decir la elección de un repertorio que, al igual que en el anterior álbum, combina la partitura de McBride y de algunos asociados como Steve Davis con adaptaciones que se ajustan como una media a la dinámica armónica y rítmica del gran grupo. Poderosos arreglos, milimétrica ejecución y concisión solista evocan en su desarrollo a gigantes del formato como Count Basie o Thad Jones, delineando una guía en la que relucen las lecturas de Thermo (Freddie Hubbard), Sahara (McCoy Tyner) y Full House (Wes Montgomery). No decaen el clásico I Thought About You de Mercer & Van Heusen, la media luz de In The Wee Small Hours of the Morning (con McBride al arco) o el guiño country de Mr. Bojangles de Jerry Jeff Walker donde, conocedor del alcance de la pluralidad, el contrabajista incorpora la acogedora voz Melissa Walker. También despunta en la trama brasileña de Upside Down (de Regina Werneck, aunque luego adaptada por Djavan como Flor de Lis), rematando un álbum vivo y exuberante.