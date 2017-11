"No cambiaría nada de lo que he hecho"

-ha colgado usted del cartel de 'no hay billetes en el Villamarta'...

-Sí, y me da mucha alegría, ya no sólo que Jerez esté ahí con nosotros en este día tan especial, sino que también va a venir mucha gente de fuera. Para mí es un honor que estén en mi cumpleaños.

-Porque de momento es el único concierto por la zona...

-Eso es, el otro es en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Estuvimos a punto de cerrar algo en Sevilla, pero a final, por ahora, sólo tenemos esas dos fechas.

-Por aquello de celebrar 50 años sobre los escenarios, ¿lo afronta uno de distinta manera?

-Bueno, el escenario es el sagrario y ahí hay que tener muchísimo respeto. Para un artista el escenario es lo más grande, pero también lo es que haya reciprocidad entre el público y él. Yo estoy muy feliz, porque 50 años no se cumplen todos los días, y contar con el elenco que viene es un lujo sobre todo porque no es fácil, por los compromisos de cada uno, ponerse de acuerdo.

-El otro día me decía Pedro María Peña, responsable musical del espectáculo, que lo más difícil será llevar el disco al escenario...

-Pues sí, el disco siempre es el disco y ahí se tienen muchas cosas en cuenta, como el sonido como no pasarte de tiempo...pero en el escenario no. Pedro ha hecho un guión precioso y la conclusión que hemos sacado estos últimos días es que es mejor quitar temas pero disfrutar. No es sólo la oportunidad de repasar mi carrera, sino de escuchar a gente como el tío Pedro Peña, que se prodiga poco, y es un lujo oírlo.

-Échemos una mirada al pasado. Nos vamos al 1 de septiembde de 1967, el día en el que usted se sube por primera vez a un escenario en la I Fiesta de la Bulería...

-Bueno, yo tenía doce años y me acuerdo de la guitarra que me dejó Juan de la Plata para que yo tocara. Era un pedazo de guitarra. Recuerdo que me dijo 'cógela pero ten cuidaíto con ella'. Subí con Vicente Soto y después subió Dieguito de la Margara a pegarse su baile. Para mí fue algo grande, porque estar con Diamante Negro, Tío Parrilla, Trini España, Tío Borrico, la Fernanda y Bernarda...Ha pasado el tiempo muy deprisa, pero no cambiaría nada de lo que he hecho.

-Cobró usted 200 pesetas por aquello, ¿se quedó algo o se lo dio a la familia?

-(Risas) Sinceramente, no me acuerdo bien, pero imagino que me compraría un paquete de Bisonte y me iría al cine de Santiago (risas). Fíjate que un euro son 166 pesetas, ni dos euros me dieron (risas).

-El otro día decía la alcaldesa, que fue vecina suya en Santiago, que su padre era muy exigente con su enseñanza de la guitarra...

-Sí, claro, como todos los padres. Ten en cuenta que la vida de entonces no era fácil y que ellos lo que querían, era que sus hijos no tuviesen que levantarse a las seis de la mañana para trabajar en el campo.

-Al poco tiempo de esa Fiesta de la Bulería se marchó usted de Jerez. No sería fácil para un adolescente, ¿verdad?

-Es cierto. Yo me marché de Jerez muy jovencito, tendría trece o catorce años, y lo hice a Palma de Mallorca. Nos fuimos con un señor que vivía en Jerez y que le decían el Príncipe, y su mujer Tía Malena, que tenían un tablao en el puerto de Alcudia. Nos fuimos Fernando Gálvez, Agustín de Mariavega, Vicente Soto y yo. De allí, este hombre nos llevó a Madrid y bueno empecé a trabajar por los tablaos.

-¿Qué había por la capital?

-Imagínate, de todo y lo más grande. Yo empecé a trabajar con Bambino en Torres Bermejas, luego me fui a tocar pa bailar, junto con Vicente (Soto) con Tere de Oro. Después estuve un tiempo en Barcelona con La Tolea, y en Madrid de nuevo, en la Venta del Gato y otra vez en Torres Bermejas. Allí estaba Camarón, Turronero, Pansequito, Paco Cepero, Las Clotis, Porrina de Bajadoz...No veas.

-¿Y cómo pasó esos años?

-Muy bien, éramos adolescentes y con esa edad a uno le da igual todo. Además, yo iba siempre bien respaldado. De cualquier modo, no éramos chavales traviesos, el roneillo de ir peinaíto y de ir a ver a las niñas a los tablaos. Fue una época en la que aprendí mucho, porque tú puedes saber mucha técnica pero luego hay que adaptarse al baile o al cante. Entonces eso había que hacerlo, hoy día no, porque ahora te dicen 'corta aquí, aquí me viene el trémolo, aquí esto...'. En esa época había que tocar por soleá y había que tocar, mucho más salvaje o improvisado.

-Usted siempre ha tenido especial predilección por El Sernita, al que ha llegado a comparar con Blas Infante....

-Sí, el tío Serna era familia mía por parte de mi madre, los Fernández, igual que El Borrico, Terremoto o Tío Juanichi. A mí me marcó mucho porque cuando estaba en Jerez pasaba mucho tiempo con su hijo Curro y escucharlo cantar era una maravilla. Luego, también conviví con él en Madrid y considero que ha sido uno de los cantaores más completos, porque sabía lo que hacía y estaba documentado. Tocarle la guitarra, como hice alguna vez, fue para mí algo impresionante.

-Cuentan que usted empezó a cantar por casualidad...

-Bueno, ese fue muy gracioso porque yo no había cantado en mi vida. Estaba componiendo temas del disco 'Cantes y sueños' que eran para otra persona. Resultó que al final el que lo iba a grabar no apareció y José Luis de Carlos y Miguel Évora me dijeron 'hazlo tú, Diego'. Así empecé a cantar. Hasta mi padre le decía a mi hermana 'no tiene poca vergüenza tu hermanito...' porque esperaba otra cosa. Eso sí siempre he dejado claro que nunca he ido de cantaor, mis inquietudes me han llevado a hacer otro tipo de cosas, a escribir, que me encanta, a musicalizar poemas...

-Fue entonces cuando le llovieron las críticas...

-(Risas) Sí, pero después de la primera guantá que me dio mi pare, que me dijo 'pero, ¿quién es este que canta aquí?', ya lo demás son saludos (risas). En el fondo no he querido nunca salirme del tiesto pero me agrada que haya diversidad.

-Dice que no se considera cantaor, ¿cómo se definiría entonces?

-Siempre lo he dicho, aunque al principio toda la gente estaba flechada conmigo. Yo me siento un cantautor gitano andaluz.

-Volvamos a los discos. Tras 'Cantes y sueños' llegaron 'Tomaketoma', 'A tiempo', 'Voz de referencia', 'Inquilino del mundo', 'Mi ADN flamenco', 'Hippytano'....

-Sí, y con productores varios, Nuevos Medios, Ricardo Pachón, Jesús Bola...Siempre he dicho que sacar un disco es como sacarte el carnet de identidad, y cada vez que sacas otro es como si lo fueses renovando.

-Y de todos ellos, ¿ha habido alguno que le ha marcado más?

-Soy una persona bastante compleja en este aspecto. Porque cuando me meto en el estudio, me centro y puedo estar toda la noche con uno hasta que doy con la tecla. Eso sí, luego no vuelvo a escucharlo. De hecho, ahora con el concierto estoy escuchando temas que hacía años que no oía. Créete que no tengo en casa ni un disco mío, soy un desastre para eso. En cuanto a lo que me preguntas, sí que ha habido alguno que me ha marcado, yo diría que 'A tiempo' o 'Mi ADN flamenco', porque ahí hay temas muy completos.

-Usted ha coincidido en su discurrir artístico con nombres como Camarón, El Borrico, Tí Anica, El Serna...Conforme pasa el tiempo, ¿se da uno cuenta de lo que significa eso?

-Te das cuenta cuando pasa el tiempo, antes no. El tiempo pone las cosas en su sitio, y ahí es cuando te das cuenta de que he tenido la suerte de estar con gente muy grande: El Serna, Tío Juan El Lebrijano, La Fernanda y la Bernarda, Camarón...Son fuentes a las que al final tienes que volver a beber y yo lo hago a menudo.

-Pero usted tuvo también una época rebelde que supongo que iría con la sociedad, con aquellos Smash o Los Guadalquivir...

-Sí, a mí Los Smash me marcaron muchísimo por una razón, porque ese movimiento entre rock, pop y flamenco fue muy bueno. El flamenco tiene mucha fuerza y lo demostró el patriarca Manuel Molina con Los Smash. Aquí hay un problema gordo y es el tema de lo ortodoxo. Es algo que entiendo porque en la viña del señor tiene que haber de todo, el que cuida su legado y se preocupa por conservarlo sin salirse del tiesto. Pero también tiene que haber otro que sea rebelde y que abra el flamenco al mundo. Yo creo que aquel momento, con aquella maravillosa fusión que hizo de 'El Garrotín' Manuel Molina con Los Smash, sirvió también para abrir el flamenco al mundo. Fue genial. Fue una época en la que coincidí con Miguel Ríos, con Los Guadalquivir, gente que tenía inquietudes y que a mí personalmente me enriquecieron. Creo que aquello fue importante para que el flamenco suene hoy en sitios grandes y para que se acercase gente que luego se interesaría por una soleá y una seguiriya.

-¿Usted se considera una persona reivindicativa?

-De alguna forma sí, nunca me han gustado las injusticias y bueno, algún que otro tema, como por ejemplo el que hago con Andrés Calamaro en este disco, 'Libertad' tiene ese puntillo. Aquello lo escribí justo después de que la banda terrorista ETA asesinara al doctor Cariñanos: 'Cuántas muertes, Dios mío tendrá que haber para que el hombre algún día se ponga en pie y grite al viento pidiendo su libertad'. Eso sí, he intentado no meterme en política, y menos en la de ahora, que se mueve tanto y que no tiene cimientos fuertes.

-En sus discos se ha rodeado de grandes guitarristas, recuerdo a Cañizares, Moraíto, Diego del Morao....

-Pues sí, y me alegra que me preguntes eso. La guitarra en el fondo es mi alma y siempre he recurrido a ella para expresarme. Con Cañizares, por ejemplo, cuando vino a Jerez por primera vez, que fue al Concurso de Guitarra de Los Cernícalos, recuerdo que después de escucharlo, el jurado no sabía si era bueno o era malo. O este es el mejor de todos, o el más malo. Y fíjate lo que es hoy día, un maestro y un gran músico. En esos primeros discos lo que busqué con él era unir su técnica y su conocimiento con la gitanería y el ritmo de Morao, de hecho en muchos temas están los dos, y a mí ahora, cuando lo escucho, me hace muy feliz.

-Eso se extrapola también a los músicos...

-Claro, porque también he podido estar con otros guitarristas como Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo, Manuel Parrilla, Tomatito, Antonio Rey, Tino di Geraldo, Carles Benavent...Para mí eso es muy importante, para mí es un orgullo.

-A usted se le define siempre con la palabra 'compás', pero ¿no cree que Diego Carrasco es más que compás es también compositor?

-(Risas) Hombre, Jerez es compás por los cuatro costados y no hay nadie que no tenga el sentido del tempo y el compás. Eso lo da la tierra, la manzanilla y el oloroso. A mí no me molesta esa etiquete, de hecho es la que más me gusta. Ahora, también me ha gustado siempre componer, eso lo dirá el tiempo.

-¿La gente le ha llegado a comprender?

-No lo sé. Me conformo con que tus compañeros, como ha ocurrido con el disco, te valoren porque todo el mundo se prestó a participar. Eso es muy grande, y si encima algunos te dicen que quieren hacer un tema concreto, eso ya es lo máximo. Significa que tan mal no lo hemos hecho. Luego, ya ser juez de algo es complejo. Es como el que habla de la guitarra sin saber o conocerla.

-¿Existe ahora una mayor preocupación por la raíz?

-Yo creo que sí. Mira, de vez en cuando me han preguntado que cómo veía el flamenco. Y yo tengo que decir que está en muy buenas manos. Aquí hay dos diferencias, una la que ha seguido una cadena, es decir, que ha pasado de familia en familia sin perder la esencia, y otra que llega con gente como Camarón o Mairena, que se preocuparon por recuperar cosas. Ahora hay gente con mucho conocimiento, y eso es importante porque se valora a los grandes pilares pero a la vez se abre a otras músicas.

-Ya por último, usted que es una mente inquieta, ¿qué tiene pensado como próximo reto?

-Sí, a veces demasiado inquieto (risas). Pues mira, ahora tengo en mente hacerle un homenaje a mi padre, al tío Vicente, con la guitarra, es algo que quiero hacer antes de que me salga artrosis en los dedos y no pueda tocar (risas). También tengo una lista de artistas que quieren que les componga algo, como Estrella Morente, Rafael de Utrera...Sin dejar los escenarios, porque lo importante es no quedarte en casa con el mando a distancia.

rodeado de su gente.El Tate Diego, como le llaman los más jóvenes, se rodeará hoy, en un Villamarta lleno hasta la bandera, con un elenco significativo. Con la dirección de Pedro María Peña, el jerezano contará con participaciones como las de Pedro Peña, José Valencia, Farruquito, Silvia Pérez Cruz, Javier Ruibal y por supuesto su 'Carrasco family', una garantía de soniquete y buena música.