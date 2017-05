El cantante Lele publica 'Que me parta un rayo', un adelanto de su nuevo disco

Fernando San Martín 'Lele' (ex cantante y líder del grupo 'Los Cucas'), inmerso en su faceta de compositor para terceros en la música ('Sweet California', 'Triana de Alba', etc.) y en el cine (suya es la composición original de la nueva película de Daniel Monzón, 'Yucatán'), no ha podido resistirse a invitar a los amantes de la música desde su Cádiz natal a la botadura de su nuevo e ilusionante proyecto, 'Lele'.

En su propuesta más personal convivirán las melodías contagiosas con los ritmos más alegres: del pop al reggae, del vallenato al ská y del country al rock. Si con 'La Última Carta' llevó a 'Los Cucas' al número 1 de la radio en España, con la primera carta de esta nueva mano, Lele mantiene la pegada intacta y promete dar muchas alegrías.

"Estamos de enhorabuena, ha vuelto un orfebre del pop, que nos demuestra que la canción ligera no tiene por qué estar exenta de peso", aseguran desde Warner Chappell.

Tanta fiesta sólo cabía por la puerta grande, así que se sumó al proyecto un equipo ganador con múltiples Grammys a sus espaldas. Este disco está producido por Matías Sorokin, mezclado por Max Miglin e interpretado por auténticos maestros del pop en castellano. A las guitarras está Matías Sorokin; la batería con Marcelo Novati y el bajo con Matías Eisen. Piano y Hammonds, Matías Solana, y vientos de Martín Barcos. Asimismo, está a punto de salir del horno el videoclip, una divertidísima metáfora sobre la convivencia dirigida por Alberto Triano y protagonizado por Iris Solís y Emilio González.