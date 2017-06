"En mi casa no somos cuatro, somos cinco, porque mi madre tiene su espacio"

"Este es el inicio de una buena amistad". Segundos después de estampar las firmas en los documentos, la delegada de Cultura de la Junta, Remedios Palma, auguraba la feliz unión de los caminos del Centro Andaluz para la Documentación del Flamenco de Jerez y del legado audiovisual de la desaparecida cantaora Mariana Cornejo. Y es que durante la tarde del jueves, la delegada en Cádiz y Meli Agulló, hija de la querida intérprete gaditana, rubricaron un convenio de colaboración para digitalizar diferentes piezas de vídeo, cintas y cartelería y ponerlas a disposición de todos los usuarios en el organismo dependiente de la Consejería de Cultura.

La "generosa" donación "totalmente desinteresada", como tildó Palma, consta de 118 cintas VHS, 106 cassettes de audio, 104 cedés y deuvedés, además de una caja de archivos documentales con carteles y folletos y otra caja de recortes de prensa sobre esta artista que llevó el nombre de Cádiz siempre por bandera y que falleció el 6 de noviembre de 2013.

La cantaora gaditana tendrá su estatua en la plaza de la Merced, junto al centro flamenco

"Aunque es verdad que Mariana empezó tarde a dedicarse profesionalmente a este noble arte, ha dejado una producción amplia e importante y creemos que toda esta producción sonora y visual va a ser muy bien recibida", explicó Palma que aseguró que contar con este legado "para ponerlo a disposición de los estudiosos y de los amantes del cante de Mariana" no ha sido fácil "ya que, primero, teníamos que tener una interlocutora valiente que nos ofreciera esa posibilidad, como ha sido el caso de su hija, y, además, dependíamos de la disponibilidad en tiempo y en recursos de nuestro centro de documentación". Pero, finalmente, "y después de un tiempo de que se iniciaran las conversaciones", el proceso se ha puesto en marcha.

Para Meli Agulló Cornejo tampoco ha sido fácil desprenderse de parte del legado de la mujer que le dio la vida aunque "la clave" ha sido "saber distinguir la parte de Mariana artista y la parte de Mariana madre". "Yo siempre me quedaré con esa parte más personal y creo que es justo que todos los ciudadanos puedan disfrutar de esa parte artística que, a fin de cuentas, fue la que ella llevó por todos lados y con mucho orgullo", explicaba Meli, visiblemente emocionada, como siempre que habla de su madre de la que opina que "seguro que estaría de acuerdo" con esta decisión que ha tomado porque "el legado audiovisual no debe permanecer en manos de una persona ni de un particular porque, con el tiempo, terminaría perdiéndose y más si no se digitalizaba, sin embargo en el centro yo creo que va a estar a disposición de toda persona que quiera ver su obra", argumentaba.

La otra parte física del legado de Mariana -sus vestidos, sus enseres, fotografías..., que se pudieron ver en la gran exposición Mariana de Cádiz, Mariana de la libertad- la conserva Meli Agulló como un tesoro familiar que por ahora quiere conservar. "Ni está tirado en un garaje, ni en un sótano ni nada. Está en mi casa, de hecho, nos hemos mudado a una casa más grande porque realmente nosotros no somos cuatro, somos cinco, porque mi madre tiene su espacio y ocupa, y necesita, un lugar y, hoy por hoy, si me lo puedo permitir, quiero conservar su espacio en casa", reflexiona la hija de la cantaora que valora que "el cariño que yo le voy a tener a las cosas personales de mi madre no se lo va a tener nadie y si alguna cosa se pierde como me va a doler a mí no le va a doler a nadie".

De hecho, la intención de Meli Agulló es que "todo esté en las mejores condiciones posibles" y, por eso, ha cedido la parte audiovisual al centro de flamenco, "porque sé que allí va a estar bien", acierta. "Si yo considero, en un futuro, que sus cosas van a estar en mejores manos que en las mías, por supuesto, estaría abierta a cederlo pero, de momento, no veo una institución u organismo que sea capaz de abarcar y custodiar ciertas cosas más personales de mi madre y, por otra parte, también pienso que a los aficionados les va a interesar más ver una actuación de Mariana Cornejo que un vestido", apunta.

Lo que los aficionados y los muchos amigos de la cantaora de sonrisa eterna van a ver "pronto" es la estatua dedicada a la artista que se colocará "en la plaza de la Merced, al lado del centro flamenco, junto a Chano Lobato", se congratula Agulló que tampoco se olvidó de agradecer al centro jerezano su trabajo de traslado, catalogación y próxima digitalización de los archivos de su madre.