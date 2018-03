La compañía 'Atalaya' trae esta noche al Villamarta 'La Celestina'

La compañía 'Atalaya' ofrecerá hoy, a las 20, 30 horas, la obra 'La Celestina', atribuida a Fernando de Rojas. Bajo la dirección de Ricardo Iniesta, la obras cuenta con un amplio reparto en el que se encuentran actores tales como Carmen Gallardo, Lidia Mauduit, Raúl Vera, Jerónimo Arenal o Silvia Garzón. En el equipo técnico artístico trabajarán para el público los coros y voces de Esperanza Abad, el músico Luis Navarro. La obra, que tendrá una duración aproximada de una hora y 45 minutos, ha requerido para su puesta en escena nada menos que de 140 ensayos. Se trata del mayor proceso de creación en los más de treinta años de 'Atalaya'; a los que cabría añadir varios meses de trabajo para la adaptación del texto.

El director, Ricardo Iniesta, destaca que "La Celestina tiene 65.000 palabras, lo que supondría una duración cercana a las diez horas… Pero en todo caso no me ha resultado complicado reducir a una sexta parte el texto ya que la columna vertebral del mismo es muy nítida. Hay que tener en cuenta que ésta era una obra para ser leída, no para ser representada. Esto se traduce en que son muy numerosos los parlamentos originales que carecen de acción".

El montaje ha cosechado seis premios (nacionales e internacionales) desde que fuera estrenada el pasado año 2013.