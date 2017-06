40 conciertos completan el I Monkey Weekend este fin de semana en El Puerto

Este fin de semana (hoy y mañana) arranca en El Puerto de Santa María la I edicion del Monkey Weekend con un total de 39 conciertos que se celebrarán en bares, salas y diferentes espacios de la ciudad.

El evento, concebido como el hermano del conocido Monkey Week, trata de ser un festival diferente, cien por cien urbano, que apuesta por el talento más emergente de la escena musical independiente. No hay Mercado, ni jornadas, ni showcases. Sólo conciertos y 40 artistas sobre los diferentes escenarios, hay música para rato. Entre ellos All La Glory, Aullido Atómico, Bejo & Dj Pimp, Betunizer, Branquias Johnson, Bronquio, Caballito, Cabezafuego, Cuello, Early Beers, Faux, Fiera, Galleta Piluda, Hosico, Industrias 94, Kaixo, King Cayman, La Big Rabia, Las Odio, Leicomers, Little Cobras, Lois, Lorena Álvarez, Los Jaguares de la Bahía, Núria Graham, Ohmycat, One Path, Pedro Ladroga, Perla DJ, Perlita, Quentin Gas & Los Zíngaros, Ramona, Ramos Dual, Rosalía & Refree, Segunda Persona, Smokers Die Young, Space Surimi, The Milkyway Express, The Weekend Turtles y Za! integran la ecléctica programación de un festival único en su especie.

Así, este I Monkey Weekend mantiene la filosofía de "dar a conocer hoy las bandas del mañana", y es una conjunción perfecta entre música y ocio en pleno corazón de la ciudad y que supondrá el pistoletazo de salida de una amplia temporada de eventos que se desarrollarán durante el verano.

La organización del festival portuense ha indicado que en el circuito de salas el acceso está limitado al aforo de las mismas.