A quien corresponda

"-father…" (ya veo venir a mi hija, y de inmediato alcanzo mis posiciones de defensa) "… como tú ya sabes, a mí esto del problema catalán lo veo un poco lejos…" (¡claro! Ahora está trabajando en Inglaterra), "… y me gustaría que con la brevedad que te caracteriza (ironía), me lo expliques sucintamente. Dicho de otro modo, como una de tus clases exprés (nunca he impartido clases exprés) y divulgativas, es decir, "en plan" faena de aliño" (sarcasmo). Consciente de la guasa de la niña, me impuse más que la brevedad, la concisión más precisa: "un grupo de trapaceros y rufianes han declarado el si es no es de una república inexistente". "-Father, te has superado a ti mismo. Ahora entiendo menos que antes. Igual que tus alumnos." (puñalada ¿trapera?). "Pues ya que insistes (ahora me tocaba a mí la ironía). Te lo voy a explicar con más detalle". Y empezaré por una cita: "habla para que te conozca y sepa quién eres", y en este sentido la declaración de independencia es todo un ejemplo para aplicar esta cita: un político hueco que expresa una idea vacía, y si ya nos podíamos suponer lo que era, sus palabras no han hecho más que confirmar y refrendar la opinión inicial, ahora ya lo conocemos y sabemos quién es. Es el mismo vacío, la misma oquedad que se advierte cuando utiliza términos como nación o patria, porque "la patria es algo que cada individuo construye desde la decencia y claridad de su propio ser. Por eso he dicho alguna vez que no deberíamos enorgullecernos por ser de algún sitio, ni siquiera por tener una determinada lengua -se puede ser perfectamente imbécil en castellano, en inglés, en vasco, en catalán, en francés-. La lengua materna en la que por casualidad hemos nacido tiene que hacerse lengua matriz, convertirse en lengua propia hecha de libertad, de racionalidad y de sensibilidad". Utilizar y aplicar la razón y la ley, yo creo que no otra cosa se les pide a los políticos, "el entrar en razón es, por supuesto, un amargo despertar cuando la sinrazón nos cerca". O dicho de otro modo: solo pedimos de los que nos gobiernan el empeño de administrar lo público, lo que es de todos con entrega absoluta a la justicia y a la verdad". Y, en cambio, bajo el nombre de una inexistencia lo que se ha conseguido por desgracia es "una guerra perpetua y no declarada de una ciudad contra todas las demás… de una aldea contra otra aldea… y una casa respecto de otra casa, y de un hombre respecto de otro hombre". Un enfrentamiento que recuerda otros tiempos tan negros como estos, cuando todo nuestro empeño tendría que ir dirigido a luchar "por formar una ciudad feliz… no ya estableciendo desigualdades y otorgando la dicha en ella sola a unos cuantos, sino a la ciudad entera". Nota importante: todas las citas entrecomilladas proceden del libro 'Los libros y la libertad' del gran Emilio Lledó (reseñado abajo), la mayoría pertenece a Platón y Aristóteles. Nihil novum sub sole. Y una última perla del mismo libro: "apoderarse de la educación, condicionarla y maltratarla, ha sido una de las pretensiones fundamentales de toda tiranía". José López Romero.