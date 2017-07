La detective Ruiz creceEl valor de las listas

La ficha 'EL LADO OSCUROY tú, ¿qué escuchas?' Andreu Martín.Menoscuarto. Palencia, 2017. 184 páginas. 14,50 euros Víctor García de Gomar.Huygens. Barcelona, 2017. 701 páginas. 30 euros

Andreu Martín (Barcelona, 1949) se enfrenta al sugerente reto de narrar las aventuras de la detective Sonia Ruiz en El lado oscuro, segunda entrega de ese curioso y arriesgado experimento que puso en marcha hace un año Menoscuarto Editores con su colección de novela negra SeisDoble. A diferencia de otras series de este tipo, la editorial no se planteó dar cabida en ella a novelas de diferentes autores, sino que apostó por invitar a varios escritores a crear y perfilar un personaje que cada uno de ellos tiene que desarrollar en diferentes aventuras, cada una de las cuales, como en el juego del dominó al que hace alusión el nombre de la colección, debe apoyarse en la anterior.

La primera entrega corrió a cargo de un dúo integrado por el experimentado autor Lorenzo Silva y la joven escritora Noemí Trujillo. Ellos fueron los encargados de crear y echar a andar a la criatura. Contaron, desde este punto de vista, con cierta ventaja: la de partir desde cero con las aventuras de esta intrépida, algo torpe y un poco alocada detective en ciernes que se ve envuelta en una serie de acontecimientos que la sobrepasan. Los lectores de esta primera novela, Nada sucio, se enfrentaron al nacimiento de una detective a la que costaba creerse del todo. Su origen como aspirante a resolver problemas ajenos era algo dudoso: treintañera recién separada y sin trabajo decide emprender la carrera de detective para sobrevivir. Tampoco acababa de convencer su ayudante desinteresado, Pau, un joven de veintitantos años del que ella había sido canguro y que mantenía con nuestra heroína una estrecha amistad que en algunos momentos parecía ir más allá. En cierto momento de la novela, Pau acaba cobrando mayor protagonismo que la propia detective, toma las riendas de una aventura que se complica de manera insospechada y acaba resolviéndola a su manera en detrimento de Sonia, que no acaba de completar su primer caso por ella misma.

Apoyado irremediablemente en este material, Andreu Martín asume la nada desdeñable misión de continuar la serie y consigue levantar una novela sin fisuras que engancha al lector desde la primera línea y que lo coloca en el disparadero dispuesto a seguir a Sonia Ruiz por los vericuetos de una aventura que no es solo una historia más de detectives, sino que deambula doblemente por ese lado oscuro al que hace alusión el título: por un lado, el margen oculto de internet, en el que nuestra detective se mueve para encontrar a sus clientes, pero también el de esa cara oculta del poder en la que se lavan los trapos sucios a golpe de asesinatos sin investigar, en la que se desenvuelven personajes impunes que campan a sus anchas en un mundo sin límites ni leyes.

Martín convierte a la inofensiva Sonia en una mujer fuerte capaz de tomar sus propias decisiones y arriesgar para resolver un caso en el que acaba sintiéndose implicada, más allá de las ganancias económicas que le pueda reportar. La vemos en la primera escena bajando por las letras del rótulo de la fachada de un hotel mientras se aleja de la arriesgada situación que ella misma ha creado en la azotea de un edificio para hacerle "un favor" a su amigo "el joven, atlético, sonriente y seductor inspector Palacín de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado", que se va a convertir en parte importante de la historia. El ritmo se mantiene página tras página.

En El lado oscuro el joven Pau, que comparte casa con Sonia mientras se enreda en su particular cruzada por desenmascarar los trapos sucios del CNI, donde trabaja, tiene una segunda oportunidad y gana en rotundidad. También Martín le da a Pau y a Sonia una segunda oportunidad como pareja posible, al menos la tensión sexual entre ellos se hace más que evidente. También la complicidad entre los dos, aunque en esta ocasión Sonia está más en su papel de mujer madura capaz de afrontar con decisión y con más intuición que verdadero conocimiento los retos que se le ponen por delante.

El autor se las ingenia para hacer confluir con solvencia dos tramas imponentes: la del caso que intenta resolver Sonia -un aparente asunto de cuernos que acaba destapando una red de blanqueo de capitales- y el dilema personal en el que se ve envuelto el íntegro Pau cuando casualmente descubre a su jefe en actividades ilícitas. Ambas tramas acaban teniendo consecuencias insospechadas.

En El lado oscuro las aventuras de la detective Ruiz ganan en intensidad y en profundidad. El autor pone en juego toda su experiencia para cerrar una historia con la que asegura haberse divertido. Se nota. Hay en ella humor e ironía, escenas de riesgo físico y de sexo explícito. Y en ningún aspecto se adentra en las aguas quietas de lo políticamente correcto. Arriesga y convence. Martín le ha dejado el listón muy alto a su sucesor en esto de seguir dando vida a la vital y deslumbrante Sonia Ruiz. Quedamos a la espera.

Poco antes de su fallecimiento, preguntaron a Carlo Maria Giulini qué música solía escuchar en la intimidad de su casa. El gran director italiano respondió que ya no escuchaba ninguna música, la leía. Aunque puedan argüirse casos similares al de Giulini, no es la norma. Los músicos también escuchan música. ¿Pero cuál? Víctor García de Gomar, que entre otras cosas es director artístico adjunto del Palau de la Música Catalana, decidió preguntarlo. Las respuestas dan forma a este libro.

Es este un volumen singular, pues está confeccionado casi exclusivamente con listas. García de Gomar escogió a una cantidad asombrosa de músicos, de los cuales respondieron a su requerimiento más de 700, y a una cantidad algo más modesta, pero también significativa, de otros artistas (sobre todo, plásticos) y les lanzó la pelota: sus cuatro discos preferidos. Sin justificaciones. Sin explicaciones. Sin relato. Una simple lista. De los que respondieron, cada cual lo hizo como quiso, y eso da incluso más valor a la recopilación que ha dado origen a esta especie de prontuario sobre el gusto musical de los propios profesionales de la música.

La mayoría escogió más de cuatro grabaciones (aunque algunos se quedaron con sólo dos o tres), algunos desdeñaron el sonido grabado y prefirieron hacer referencia a las propias obras idolatradas, otros optaron por citas genéricas e incluso hubo quien mandó unas breves líneas explicativas de su renuncia (impagables las de Luis de Pablo). Todo ello se presenta aquí tal cual. Pero el autor fue algo más allá y se preocupó por rastrear a muchos músicos (y artistas) que ya no podían responderle, porque están muertos, pero convivieron con la explosión del sonido grabado. Preguntando a familiares o estrechos colaboradores y repasando biografías, artículos y entrevistas, García de Gomar aporta también aproximaciones a las respuestas que quizás le habrían mandado grandes personalidades de la música (y el arte) del siglo XX, de Celibidache a Schwarzkopf o Britten, de Poulenc a Bruno Walter o Casals, de Frida Kahlo a Jackson Pollock o Piet Mondrian.

El producto de toda esta labor minuciosa y paciente ha quedado recogido en un tomo voluminoso pero manejable, atractivo a la vista y al tacto, muy bien editado por Huygens, que completa y adorna las innumerables páginas de listas con unas deliciosas ilustraciones de Martín García Cros y con cuatro breves prólogos que han escrito para la obra Alex Ross, Alessandro Baricco, Ramón Andrés y John Rutter, quienes encuadran el sentido de este trabajo desde perspectivas diferentes y complementarias.

El discófilo encuentra aquí motivos de sobra para perderse en la selva maravillosa de la fonografía, donde poder descubrir tesoros aún ocultos, el polemista para enzarzarse en sus diatribas preferidas (y las hay de muy diversa naturaleza y condición), el curioso para hallar quizás razones para una afición nueva, el estudioso para contrastar gustos estéticos y generacionales.

A los fanáticos de las estadísticas no los dejaré con la duda: el podio de los discos preferidos lo ocupan Glenn Gould y sus Variaciones Goldberg de Bach (no se explicita si la grabación del 55 o la del 81; a ese detalle no llegaron la mayoría de las respuestas), Casals y las, también bachianas, Suites para cello y el Tristán e Isolda de Furtwängler. Los directores más elegidos son Karajan, Bernstein y Abbado; los pianistas, Gould, Richter y Horowitz; los instrumentistas de cuerda, Casals, Rostropovich y Stern; los cantantes, Fischer-Dieskau, Callas y Schwarzkopf. En efecto, amigo melómano: no hay sorpresas.