"Es un disco vivo: 20 años de carrera en una fotografía musical del momento"

-hace menos de dos meses se presentó en España su último trabajo discográfico El tiempo por testigo. Háblenos del disco.

-Es un disco muy especial. Con él quiero celebrar 20 años de carrera musical. Incluye 10 temas. Siete de los que han marcado mi carrera y tres temas inéditos con otro concepto: La Máquina, Y el tiempo y Barejones, un homenaje a Lebrija y al barrio donde me crié.

-Entonces no faltará Orobroy, su composición referente.

-No, claro que no. Cierra este trabajo. Además está presente de una forma muy especial porque lo había planteado de modo distinto, pero tuve la suerte de poder incluir un coro de 28 niños de altas capacidades de la Fundación Meridianos, del Polígono Sur de Sevilla. Ellos le dan un toque más clásico del que estoy muy satisfecho.

-¿Pero sigue sonando a flamenco, no?

-Claro. Me crié en ese ambiente y mis raíces son flamencas. Lo llevo en el ADN y eso no me lo puedo quitar, y tampoco quiero porque es mi esencia. Hasta cuando estudiaba en el conservatorio me decían algunos profesores que sonaba a flamenco, aunque no fuese mi intención.

-¿Quién más le acompaña en el disco?

-Este trabajo discográfico se creó para una formación a trío. En él me acompaña Francis Posé, al contrabajo; y Javier Ruibal (hijo), a la percusión. Junto a mi piano nació El tiempo por testigo, que se presentó en España el pasado 27 de septiembre y del que estoy muy contento.

-¿Cómo fue la grabación de éste trabajo?

-Se grabó en mi estudio de una forma muy personal, en directo. Los temas que hemos recopilado tienen mucho de improvisación, de lo que sentíamos en ese momento. Aunque está claro que tengo partituras de todo, en la grabación nos dejamos llevar y salieron cosas muy interesantes. Incluso en uno de los temas (Caravana de los zincalis) se puede oír el sonido de una ambulancia que pasaba por la esquina y encajaba perfectamente y la dejamos.

-Este es su quinto disco. Los dos anteriores los publicó en 2015 y 2012 tras más de una década sin grabar. ¿Ha vuelto a coger el ritmo del estudio?

-La verdad es que es algo que siempre me pasó y seguramente estaba equivocado. Para mí la grabación de un disco nunca fue una cosa prioritaria. Nunca estuvo en la cima de mi escala de prioridades. He estado trabajando mucho en espectáculos y directos, acompañando a otros artistas, haciendo cosas muy enriquecedoras y no me llamaba entrar al estudio. Ahora creo que es necesario, para que la gente lo escuche y quede como documento para mis nietos, porque vender discos es muy difícil.

-Ha sido un lanzamiento a lo grande. Se ha publicado en Francia, Holanda, Alemania… ¿Va a la conquista de Europa?

-Y de América (ríe) que también se ha lanzado en Estados Unidos. En total son siete países. La verdad es que me siento muy arropado en los conciertos que ofrezco por toda Europa porque noto que la gente ya va a verme sabiendo lo que van a escuchar, y eso es muy importante.

-En estos 20 años, ¿de qué ha sido testigo el tiempo?

-Yo creo que de una evolución. Cuando empecé era prácticamente un niño y ahora recuperamos composiciones que subrayan mi trayectoria y que, de un modo u otro, la han marcado, pero con una revisión más madurada. En estos 20 años he evolucionado tanto musical como personalmente.

-¿Qué escuchará el público que acuda hoy al Teatro Principal de Puerto Real?

-Vamos a presentar el disco. Un trabajo vivo: 20 años de carrera en una fotografía musical del momento en el que interpretamos cada tema, y el concierto también será así. Diferente. Siempre surgen cosas distintas y esa es la esencia de este trabajo. Tengo muchas ganas de presentarlo aquí porque estuve hace ya muchísimos años y me lo tomo como si fuese la primera vez. Espero que todo el que venga disfrute tanto como nosotros.