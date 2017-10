La 2 estrena hoy 'Techo y comida'

Cuando Juan Miguel del Castillo fue nominado como mejor director novel por 'Techo y comida', el jerezano explicaba que una vez que la película cumpliera su ciclo, no tenía ningún proyecto. Sin pelos en la lengua, dijo que supondría que iría al paro. Finalmente, tras unos meses de descanso, y aunque no se llevara el 'cabezón', comenzaron a llegarle proyectos para televisión. Dos años después, indica que no ha vuelto a ver la película, que él mismo ideó y por la cual luchó incansablemente.

Esta noche, a partir de las 22,20 horas, 'Techo y comida' vive su estreno en televisión, en La 2 de Televisión Española, dentro del programa 'Versión Española', presentado por Cayetana Guillén Cuervo. Sobre las 22,30 comenzará la emisión de la cinta, tras una breve presentación en el estudio, en el que estarán Juan Miguel del Castillo y la protagonista, Natalia de Molina, que ganó el Goya a la Mejor Actriz por esta obra.

Para Juan Miguel del Castillo, "es una oportunidad de mucha gente de verla si no la ha visto hasta ahora. Está en plataformas 'online' y demás, pero siempre ayuda a llegar a más gente, como personas mayores o personas con pocos recursos. Me hace ilusión el estreno". La película, recuerda el director, va dirigida a ellos. "Es una película que creo que te hace mejor persona, que te llega el alma. Le damos voz a los que no la tienen". 'Techo y comida', rodada casi en su integridad en Jerez y en la que ejerce como antagonista Gaspar Campuzano, de 'La Zaranda', cuenta la historia de una joven madre jerezana que va a ser desahuciada y no tiene más medios económicos que la venta ambulante cada domingo en el Rastrillo de la Alameda Vieja.

Cuando comenzó a desarrollar la idea, en los tiempos más duros de la crisis, pensaba que al tiempo de su estreno, en 2015, habría 'pasado de moda'. "Pero las cosas no han cambiado, el problema de la vivienda y del paro sigue ahí. Yo lo veo cada día en las personas de mi barrio. Ha habido quizás una mejoría muy leve que apenas llega a la gente que lo está pasando mal. Nos quieren hacer ver que no, pero sigue estando vigente", indica Del Castillo.

El próximo trabajo del jerezano también se podrá ver en televisión, en Canal Sur. Se encuentra rematando '4-D: El despertar del sueño andaluz'. "Es mitad documental, mitad ficción. Este próximo 4 de diciembre se cumplen 40 años de las manifestaciones en Andalucía por la autonomía. En ellas murió Caparrós y el proyecto se estrenará en Canal Sur el mismo 4 de diciembre".

Además, ya ha realizado el guión de su segunda película, una adaptación de la novela de Benito Olmo 'La maniobra de la tortuga'. Por el momento, se encuentra en una fase muy temprano. "Hecho sólo está el guión. Se encuentra en fase de financiación, nos estamos moviendo, aún no tenemos actores ni nada por el estilo". En esta segunda aventura en la pantalla grande, Del Castillo volverá a ser la referencia de la cinta, pues aunará como en 'Techo y comida' el guión y la dirección.