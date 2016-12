Un gaditano en 'Star Wars'

Asegura que ha sido una de las mejores experiencias de su vida. El gaditano Roberto Vivancos ha participado como extra en la película Rogue One: Una historia de Star Wars, que se estrenó en los cines españoles la semana pasada.

Roberto interpreta al soldado Castro, uno de los integrantes del grupo más radical de la Alianza Rebelde. Cuenta que en la escena en la que aparece, el grupo radical ve cómo destruyen su ciudad y los soldados salen corriendo para escapar.

El rodaje se llevó a cabo en Pinewood, unos grandes estudios situados a las afueras de Londres. "Era como un campo de fútbol con arena que simulaba un desierto con rocas. Y todo estaba rodeado de pantallas azules, para hacer los efectos especiales", explica este joven gaditano, quien afirma que estuvo toda una semana rodando esta escena que dura en total "unos cuatro o cinco minutos". Esos días, trabajó con los tres intérpretes principales de la película: Felicity Jones, Diego Luna y Riz Ahmed. "Estuvimos corriendo con los actores principales de un lado para otro y grabando desde distintos ángulos", relata.

Como anécdota, cuenta que en la escena coincidía con Riz Ahmed y se parecían tanto, que cambiaron a Roberto de posición para no confundir al espectador; y lo pusieron al final de la fila de soldados. "La verdad es que cuando se grabó la escena, no tenía ninguna esperanza de salir en la película. Cuando fui al estreno y me vi, pegué un grito porque no me lo esperaba. Fue una sorpresa", comenta. Y es que precisamente gracias a ese cambio de ubicación, se le puede ver en la gran pantalla.

Asegura que aun pensando que no salía en la película, "me sentía satisfecho sólo con haber vivido la experiencia del rodaje".

Este gaditano siempre ha sido gran fan de Star Wars, por lo que participar en la grabación de Rogue One "ha sido una de las mejores experiencias de mi vida: estar allí, ver cómo se graba una superproducción desde dentro, que, encima, es mi peli favorita, y como colofón, verme en las pantallas". Expresa que cuando fue a la prueba de vestuario y se vio rodeado de los trajes, uniformes, las armas y todo tipo de objetos de Star Wars "me sentía como un niño en una juguetería, con la diferencia de que aquello era de verdad".

Roberto Vivancos es ingeniero informático y cuando acabó la carrera en Madrid, se fue a trabajar a Londres, ciudad en la que lleva viviendo cinco años. Él se dedica al diseño visual de aplicaciones, principalmente para el sector financiero. Como es gran aficionado a la fotografía, hace dos años empezó a hacer en sus ratos libres retratos a actores en un estudio que montó en su casa. "Me empezó a ir muy bien y uno de los actores a los que fotografié me dijo que tenía un look que servía para películas, y me animó a meterme en el mundo de la interpretación", señala. Entonces, se apuntó en una agencia de casting de extras y le gustó tanto los trabajos que hizo, que decidió ir a clases de arte dramático los fines de semana para poder tener más protagonismo en una producción.

Afirma que cuando le llegó la oferta para el casting de Star Wars, estaba trabajando en la oficina: "Me llegó un email diciendo si estaba disponible para rodar una semana una película que su nombre en clave era Los álamos. Al principio lo rechacé, pero busqué en Google y vi que esa película podía ser la de Star Wars. Entonces, llamé enseguida a la agencia para decir que había sido un error, que sí estaba disponible esa semana. Y a los dos días me dijeron que me habían escogido para el rodaje".

Además de Rogue One, ha participado ya en otras películas, como Assassin's Creed, que se estrenó ayer en los cines españoles y en la que interpreta a tres personajes distintos en tres escenas, y en otra gran producción de ciencia ficción que se estrena en 2018 y tiene una escena él solo. También sale en series de televisión, como la americana Will, sobre Shakespeare, y otra "que se graba en Belfast y en 2017 se estrena la séptima temporada". No puede dar más detalles.

Asimismo, ha trabajado en algún cortometraje como protagonista y espera tener este año papeles más relevantes, gracias a que ha conseguido un agente "que me permite hacer audiciones para producciones más importantes".

Está muy contento porque "lo que estoy haciendo, está dando sus frutos. El feedback es muy bueno y me anima a seguir con esto". Incluso se está planteando dejar su trabajo de diseño visual de aplicaciones y dedicarse a la fotografía e interpretación.

Roberto Vivancos quiere animar a los jóvenes que no encuentran trabajo en España: "Que no vean como una locura irse al extranjero, porque eso les puede dar la posibilidad de cumplir sus sueños. Si en España no les sale nada, que no tengan miedo de irse fuera porque si crees en algo, luchas por ello y confías en ti mismo, puedes conseguirlo".