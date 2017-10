Un género misterioso abarrota la inauguración del Congreso

Después de escuchar a Cristina Fernández Cubas, sólo apetece leerla para seguir, de alguna manera, escuchándola. Autora de cuentos, novelas y libros de memorias pero, sobre todo, de cuentos, fue la encargada de abrir ayer el XIX Congreso de la Fundación Bonald que este año está dedicado a la narrativa breve contemporánea. Tras la inauguración oficial de la cita por parte de la alcaldesa, Mamen Sánchez; la delegada de Educación, Remedios Palma; el director general de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura, Antonio José Lucas Sánchez, y el gerente de la Fundación, José María Pérez, la escritora y el crítico literario Fernando Valls mantuvieron una estupenda y divertida conversación sobre 'Tejiendo historias, armando cuentos'. Una charla en la que a través de las preguntas del profesor de Literatura, Cubas fue desgranando su trayectoria literaria, esa "aventura de escribir, y el cuento, un género literario que me encanta porque no creo que sea un viaje a lo desconocido (porque ella sabe cómo acaba la historia), sino por ese proceso de escritura, en el que puede pasar cosas sorprendentes que te pueden llevar a caminos impensables. Siempre me ha interesado el sueño".

Cubas habló de su última obra, 'La habitación de Nona', Premio Nacional de Narrativa y Premio de la Crítica de 2015 y traducida a diez idiomas. De la que reconoce que le ha dado "muchas satisfacciones", junto a su primer libro, 'Mi hermana Elba'. Un título en el que algunos relatos parten (sólo parten) de una historia real, "de los estímulos menos pensados". Y relata como ejemplo aquella invitación que rechazó de una viejecita a tomar pastas. "Me sentí tan mal por no haberle dedicado 15 minutos, que me puse a escribir cuando llegué a casa. El lector sabrá que al final acerté al declinar aquella oferta inesperada". Un hecho real del que surge un cuento impulsado por el sentimiento de culpa. Un libro que le llevó a hablar de su estreno con 'Mi hermana Elba', un texto casi autobiográfico en el que hace realidad sus sueños y sus juegos.

Luis Mateo Díez, José María Merino y Juan Pedro Aparicio pusieron fin a este primer día

Y habló de ese proceso de la escritura, "en el que yo tengo mis tiempos, mi ritmo. No quiero que escribir sea un oficio, una rutina. Cuando escribo le dedico tiempo completo. Hay temporadas en las que no". De ahí nacen todos sus frutos literarios, cargados en su mayoría de humor, algo inherente a la autora, de fantasía y realidad, de esos 'dobles', que vienen de sus juegos infantiles con dos espejos enfrentados, de mirase a sí misma de forma infinita y de que lo que veía no era exactamente lo que se reflejaba.

Cubas, que también inventó el seudónimo Fernanda Kubbs para su novela 'La puerta entreabierta', repasó en la conversación obras como 'Con Ágatha en Estambul', 'Hermanas de sangre', su libro de memorias 'Cosas que ya no existen'... Y se paró también en 'El Faro', un relato que pone final a unas páginas inconclusas de Poe. Ella se atrevió a hacerlo.

Una experta de la narración fantástica, de hacer de una anécdota matutina un cuento de premio, de las ganas momentáneas de seguir a un tipo por la calle (que le recordaba a su ya desaparecido marido) y llevarlo a su casa en forma de relato, de conquistar con sus palabras a quien aún no la ha leído, de hacer del cuento un género con mayúsculas cuando las propias editoriales y sus amigos la animaron a tirar la toalla. Porque si de algo ha estado segura Cubas en esta vida es de que el fracaso (si alguna vez lo ha catado) tenía que venir por ella misma, no por que los demás la confundieran. No se equivocó. Leerla es amar el cuento. El listó quedó anoche muy alto.

La jornada concluyó con una conferencia-recital de inauguración de Luis Mateo Díez, José María Merino y Juan Pedro Aparicio: 'Un filandón: lectura de microrrelatos', presentados por Fernando Domínguez Bellido.