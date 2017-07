Un grafiti de Banksy, la obra de arte favorita de los británicos

El grafiti del artista callejero Banksy conocido como Balloon Girl (La niña del globo), es, según una encuesta publicada ayer, la obra de arte favorita de los británicos, por encima de otras de grandes maestros clásicos como William Turner o John Constable. La citada obra, que el artista de identidad desconocida pintó en una pared del barrio londinense de Shoreditch en 2002, representa a una niña pequeña que, con el brazo estirado, trata de alcanzar un globo en forma de corazón. En formato de mural, se trata de una de las obras más famosas y reproducidas de Banksy. En 2014 la pieza fue retirada de su emplazamiento original y vendida a una colección privada.

Tras Balloon Girl, la siguiente obra de arte preferida de los encuestados fue The Hay Wain (El carro de heno) que John Constable, maestro del romanticismo pictórico británico, realizó en 1821. El tercer puesto de esta particular lista lo ocupa de nuevo una obra de un creador actual, The Singing Butler (El mayordomo siniestro), realizada por el pintor escocés Jack Vettriano en 1992. En el cuadro puede verse a una pareja bailando en la orilla de una playa, mientras un mayordomo y una doncella sostienen sendos paraguas sobre sus cabezas.

La encuesta fue elaborada entre 2.000 personas con motivo del lanzamiento de una nueva televisión de Samsung en la que los usuarios podrán elegir entre 100 obras de arte para que se vean en pantalla cuando ésta se encuentre apagada.