Los hermanos Baba, cine a fuego lento

Los madrileños Juan Pedro y William Baba llevan un año trabajando en su cinta 'Mr. Kato'. Para un solo día de rodaje, que se traduce en siete minutos de metraje final, son capaces de pasar dos meses estudiando cada uno de los 50 planos en los que trasladan su estilo al fotograma. Aunque para su primera película como directores, tratan de condensar diversos homenajes a los creadores del séptimo arte que más les han marcado. Tramo a tramo de 'Mr. Kato', proponen recreaciones del arte de Martin Scorsese, Sergio Leone o Quentin Tarantino. "Queríamos hacer algo totalmente diferente al cine que se hace aquí, lo nuestro es Hollywood. La estética es fundamental. Y nosotros hacemos un remix de muchos sellos", cuenta Juan Pedro, el mayor de los hermanos.

Fue hace alrededor de un año cuando los sueños de los conocidos como 'hermanos Baba' comenzaron a tomar forma. Eligieron Jerez. "Contamos la historia de un asesino a sueldo con una doble vida". Actualmente, llevan grabada alrededor de la mitad de la película. "La producimos nosotros mismos, con lo que ello supone. Una película la puede hacer cualquiera que tenga dinero y medios. Hacer cine es otra cosa". Y eso es lo que se han propuesto. Por eso, no tienen prisa. "Rodar se convierte en un trabajo de 24 horas al día, en algo obsesivo, no paras de pensar en ello en ningún momento". Al principio, les costó un poco más ir llamando a las puertas de los colaboradores. "Una escena la rodamos en el Teatro Falla, en Cádiz, y necesitábamos varios esmoquins, y el alquiler nos resultaba bastante caro. Los pedíamos a las empresas, explicándoles que eran para una película". Las cosas empezaron a cambiar. "Nos recibió la alcaldesa, Mamen Sánchez, cuando le explicamos el proyecto, y nos cedió un despacho en la sala Paúl". Ahora son más conocidos. "No hemos encontrado ningún problema para rodar en Jerez", dice Baba.

A diferencia de, por ejemplo, la cinta del jerezano Juan Miguel del Castillo 'Techo y comida', el espacio urbano de Jerez no es tan distinguible. "La película se desarrolla en una ciudad grande y en un pueblo, pero ambos son ficticios". Eso no significa que el curioso jerezano no vaya a reconocer ciertos puntos. Han grabado en Estella o en un campo de golf de la ciudad, y en otras localizaciones "que aún no tenemos permiso para contar cuáles son".

La inmensa mayoría del equipo técnico es también jerezano. "Seleccionamos a alumnos del último curso del grado de cine de La Granja. Ellos están muy ilusionados, porque es una práctica para ellos". Incluso, algunos personajes son personas captadas en la ciudad "que tenían cara de cine, hablo de gente tasquera, que, por ejemplo, se mueve, fuma y camina como un 'sheriff'. Si necesitamos a un 'sheriff', aunque le pongamos ese traje, actuará sin disfraz", relata Baba, para quien la expresión es parte necesarísima de su cine. Además, actúa la jerezana María Espejo, a quien acompañan actrices como Ana Salas o Esmeralda Moya, ésta última conocida por diversos papeles en series españolas.

El rodaje terminará, "si Dios quiere", en marzo. Luego vendrá la posproducción, que dividirá el metraje para la conclusión de diversos elementos técnicos entre Miami y Barcelona. En esta etapa contarán con un especialista "con dos Oscars", cuyo nombre aún no puede desvelar. Algunos productores se han interesado por el proyecto, pero "la queremos terminar nosotros". Y así, el misterio de 'Mr. Kato' verá la luz cuando se alcance el punto perfecto de cocción, a fuego lento.