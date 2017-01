'El hombre de las mil caras' arrasa en los premios del cine andaluz

La película 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez, ha sido la gran triunfadora en los Premios Asecan del Cine Andaluz 2017, al haberse llevado nueve de los galardones de la gala celebrada ayer en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.

La cinta consiguió copar los premios a Mejor Película, Guión (para Alberto Rodríguez y Rafael Cobos), Dirección, Dirección de Producción (para Manuela Ocón), Montaje (para José Manuel García Moyano), Sonido (para Daniel de Zayas y José Antonio Manovel), Vestuario (para Fernando García), Dirección Artística (para Pepe Domínguez del Olmo) y Maquillaje y Peluquería (para Yolanda Piña).

'Tarde para la ira' ganó el premio a mejor película sin producción andaluza

De esta forma, ha sido la gran triunfadora en la fiesta del cine andaluz, que se ha rendido a la película de Alberto Rodríguez, producida por Zeta Cinema, Atresmedia Cine, Atípica Films y Sacromonte Films.

La cita ha servido también para reconocer los trabajos de la actriz Mercedes Hoyos (por 'Todo saldrá bien', de Jesús Ponce) y Antonio de la Torre (por 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo), premios a las mejores interpretaciones, mientras que la mejor Dirección Novel ha recaído en Remedios Malvárez, por 'Alalá' (Alegría).

Por su parte, Migue Amoedo ha conseguido el Premio Asecan Fotografía por su trabajo en 'La novia' de Paula Ortiz, mientras que entre los premios técnicos, Manuel Horrillo ha obtenido el de Grafismo por 'La fabulosa Casablanca', y en el apartado musical, el compositor Pablo Cervantes, por segundo año consecutivo, ha ganado el Premio Asecan Música Original por "Ebro, de la cuna a la batalla" de Román Parrado.

El autor Antonio Meliveo ha logrado el Premio Asecan Canción Original por el tema 'So far and yet so close', de la película 'El país del miedo"', que dirige Francisco Espada, y el galardón al Documental ha sido para 'Bolingo, el bosque del amor', de Alejandro González Salgado, a lo que se añaden galardones como el de Cortometraje Documental para 'La vida sigue igual', de Mateo Cabeza.

También se ha premiado el mejor Cortometraje de Ficción, 'Un billete a nunca jamás' de Jorge Naranjo para El Mandaíto Producciones, y la Mejor Película Española sin producción andaluza, para 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo, y como Mejor Película Extranjera a "Spotlight", de Thomas McCarthy.

Igualmente, el reconocimiento a la Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para Andalucía Film Commission; y el Asecan Labor Informativa se lo llevan ex aequo Miguel Olid, por sus artículos cinematográficos en ABC y por el reportaje 'Andaluces en Hollywood' del programa Los Reporteros de Canal Sur TV; y Rafael Rus, por sus trabajos sobre cine en Onda Corta y los servicios informativos de Onda Jaén RTV.