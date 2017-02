"Nada es imposible porque tenemos la oportunidad de cambiarlo todo cada día"

Antonio Díaz 'El Mago Pop' es la estrella de la magia de Discovery Max. Es Premio Nacional de Magia y licenciado en Arte Dramático por el Institut de Teatre de Barcelona. Su éxito televisivo convive con el mundo de la representación en directo con unos resultados sin precedentes, habiendo sido aplaudido ya por más de 500.000 espectadores con su espectáculo 'La Gran Ilusión'.

-Viene al Villamarta a tope, con seis funciones del 16 al 19 de febrero. ¿Se puede decir que este espectáculo de 'La Gran Ilusión' es su gran ilusión?

-Pues sí, la verdad es que 'La Gran Ilusión' es el momento profesional más apasionante de mi vida. Nunca hubiéramos imaginado que el espectáculo fuera a funcionar tan bien. Y sí, en Jerez vamos a hacer seis funciones y la acogida ha sido increíble.

-¿Qué van a ver los espectadores?

-Van a ver la magia que llevo haciendo toda mi vida, desde magia que tiene que ver con la habilidad y con los sorprendente, a magia que tiene que ver con lo espectacular y lo imposible, cosas de gran formato como apariciones, desapariciones. Van a ver muchísimas ilusiones nunca vistas en televisión y, sobre todo, un espectáculo que está lleno de ritmo, humor e ilusión.

-Inspirado en 'El Show de Truman'.

-Sí, pero no deja de ser un espectáculo de magia. Sí es verdad que me gusta, que tiene unos guiños a la película y que es una cinta que a mí me encantó de adolescente.

-¿Podrán participar los espectadores?

-Desde luego. Y es un espectáculo en el que participan los espectadores porque es lo que hace que la magia sea increíble. Cuando te sucede a ti en primera persona, lo ves de una manera incomparable.

-Hoy, para todo, se utilizan las nuevas tecnologías. ¿Qué queda de la magia clásica en sus espectáculos?

-Pues queda mucho porque yo soy un gran seguidor. Desde luego que yo hago magia tecnológica, moderna, de todo tipo, pero no me gusta olvidar la clásica, lo que tiene que ver con algo que sucede delante de tus ojos y que tiene que ver con la habilidad, con objetos cotidianos, y es algo que tiene una poética muy interesante.

-Como mago, ¿en qué tiempo le hubiera gustado vivir?

-En el siglo dorado de la magia, a principios del siglo XX, finales del XIX, que fue una época fantástica para la magia, aunque la de ahora también lo es, con espectáculos en los teatros más importantes. Lo mejor está por llegar.

-¿Se inspira en otros magos españoles?

-Especialmente, en Juan Tamariz, que yo diría que ha sido el mago referente para varias generaciones porque lleva muchos años ahí. Y no solo como ilusionista, sino como comunicador, como apasionado de lo que hace es un gran referente. A nivel de magia-escenario, pues hay un mago que se llama Mag Lari que ha sido un referente también para mí.

-Usted protagoniza programas en los que acompaña durante 48 horas a famosos y les sorprende con su magia. ¿Qué significa acercarse así a estas celebridades?

-La verdad es que aprendo muchísimo porque pasas 48 horas con alguien a quien admiras muchísimo y que conoces solo de lo que se ve en televisión. Y se descubren muchísimas cosas, ellos se lo pasan muy bien porque además la magia te hace ser un niño durante un rato. Así que la manera en que me conocen es una manera distinta de la que suelen conocer a la gente, me conocen desde el asombro y la sorpresa constante, y se producen momentos muy divertidos.

-¿Le han pedido hacer desaparecer a mucha gente?

-Bueno (risas), me han pedido de todo, imagínate, tantos años..., o lo típico como cortar a la suegra por la mitad... Pero yo hago magia blanca y ya está (ríe).

-¿Cuál es el lugar más raro en el que ha actuado?

-Pues he estado en sitios insólitos como lugares que he soñado desde niño, como el Dolby Theatre de Hollywood, hasta magia en las calles de medio mundo, en el desierto, en el mar, aire, barco... Creo que la he hecho en todos los sitios porque paso todo el día haciendo esto.

-Algún sitio le quedará pendiente...

-El espacio, me encantaría, algún día.

-¿Le han descubierto alguna ilusión, truco?

-He hecho tanto desde niño que me ha pasado de todo durante todos estos años. Sí es cierto que cuando algo falla, hay un plan b, una manera de solucionarlo.

-¿Cómo tiene la agenda para los próximos años?

-Pues los próximos tres o cuatro años están muy dibujados y me ilusionan muchísimos. En septiembre vamos a estrenar 'Nada es imposible', que es un espectáculo que sueño con hacer desde que era un niño; nuevos proyectos con Discovery, nuevos programas de televisión, muchos proyectos a nivel internacional... Estoy muy, muy ilusionado. Aunque faltan sueños por cumplir porque además de ilusionista soy optimista, siempre estoy soñando y poniéndome nuevos desafíos. Hay cosas que han sucedido que nunca me había planteado, como que este espectáculo fuera el más taquillero de Europa de magia. Cuando suceden estas cosas para mí es una superalegría.

-Lance un mensaje de ilusión.

-De verdad, nada es imposible. Tenemos la oportunidad de cambiarlo todo cada día.