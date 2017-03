"Si fuera joven, ya me habría ido de España"

La editorial Navona recupera de nuevo la novela 'Toda la noche oyeron pasar pájaros', de José Manuel Caballero Bonald, una radiografía de la sociedad española durante la Transición que ya es "un ciclo cancelado", a pesar de que a día de hoy se den "cosas preocupantes" que llevan al autor a querer "poner tierra de por medio" de España. "Me preocupan muchas cosas, cada vez más. La derechización del mundo también tiene en España su correspondiente presencia. Me asomo por ahí afuera y no me gusta nada de lo que veo. Si fuera joven, ya habría puesto tierra por medio", ha afirmado en una entrevista con Europa Press el autor. Precisamente, Caballero Bonald señala a la clase política como principal responsable de esta incertidumbre y desencanto en España, que también llega al ámbito cultural. "Esos negociados gubernativos están llenos de mediocres encumbrados, y para ellos la cultura suele confundirse con el deporte, especialmente con el fútbol", ha lamentado.

El escritor jerezano no confirma si ha recibido sanciones por compatibilizar la pensión con el cobro de derechos de autor, pero califica estas multas de "un auténtico atropello social y cultural". "Tengo la impresión de que el Estado juzga que la actividad creadora es un hobby prescindible y que no pasa nada si se acaba extinguiendo. Menos mal que estamos protegidos por la Virgen del Rocío, según reiteró la ministra del ramo", ha criticado.

'Toda la noche', que recibió el Premio Ateneo de Sevilla, vio la luz por primera vez en 1981 y desde entonces ha tenido diversas reediciones. Con esta última, Bonald ha reconocido que ha mantenido el texto tal y como lo dejó en la "edición definitiva" del año 2006 con Seix Barral "a pesar de algunas tentaciones". "A mi edad, ya no estoy para correcciones", ha ironizado. El libro retrata una sociedad recién salida de una Dictadura en la que predomina el silencio y el temor a las patrullas que persiguen a todas aquellas personas que difieren del pensamiento único. Para el escritor, se trataba de una "sociedad endogámica, medio meapilas medio libertina", que ya no existe. "Mi novela tiene ya mucho de imagen deformante de un tiempo cancelado, un fin de ciclo", ha aseverado.