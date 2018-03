145 años de lectura pública en Jerez: los inicios (II)Dios

La ficha 'Libros y lecturas de un poeta humanista. Fernando de Herrera (1534-1597)El impresor de VeneciaEntre ellos dosResort' Pedro Ruiz Pérez. Universidad de Córdoba, 1997Javier Azpeitia. Tusquets, 2016Richard Ford. Anagrama, 2018Juan Carlos Márquez. Salto de Página, 2017

Terminábamos el primer artículo de esta serie dedicada a la lectura en nuestra ciudad, preguntándonos por qué la Biblioteca Municipal de Jerez, es hoy la única -de las cerca de un centenar inauguradas- que sobrevivió a esa iniciativa del ministerio de Fomento dirigido por Ruiz Zorrilla durante la primera República, con la loable intención de hacer llegar la lectura y el libro, y en definitiva la cultura, a las clases más desfavorecidas. Apuntábamos algunas conclusiones: muchos ayuntamientos a los que se les dejó la gestión de dichas bibliotecas nunca estuvieron seriamente comprometidos con la iniciativa, justificándolo por lo gravosa que resultaba para las arcas municipales. Por tanto, las colecciones empezaron a desactualizarse, pero es que además la mayoría de los locales dedicados a biblioteca eran espacios cedidos dentro de una escuela local, y que en muchos casos carecían de las mínimas condiciones para el servicio. Una tras otra esas bibliotecas fueron cerrando. Pero el golpe definitivo vendría tras la Restauración y la orden de restituir a la iglesia los fondos bibliográficos incautados, muchos de ellos depositados en los recién inaugurados centros bibliotecarios. Es cierto que estos fondos antiguos no representaban un estimulo para los posibles lectores, pero sumado al nulo incremento de las colecciones a lo que se habían comprometido los ayuntamientos, el resultado era inevitable: el cierre. En Jerez la restauración obligó igualmente al Consistorio a devolver los importantes fondos con los que la Biblioteca Municipal se había enriquecido, y que procedentes de la Colegial -hoy Catedral- fueron devueltos. Ello provocó un momentáneo cierra en 1875. Pero en Jerez a diferencia de otras ciudades, la creación de la Biblioteca popular, luego municipal, contó con un potente respaldo público al frente del cual estuvieron personajes emblemáticos de la cultura y la política local como Ramón de Cala. Ello impidió que la Biblioteca que se quería inaugurar fuera, como en otras localidades, instalada en un anexo de una escuela pública, y propició que el Consistorio se implicara con entusiasmo en la tarea, con el alcalde Revueltas y Montel al frente, cediendo para la iniciativa un edificio emblemático el antiguo Consistorio en la plaza de la Asunción (en la imagen). Pero como decíamos antes, todos estos esfuerzos pudieron venirse abajo con la Restauración y la consiguiente devolución de los ingentes fondos procedentes de la Colegial. Pero también en ese año clave de 1876, apareció una figura que hizo cambiar el sino de la biblioteca de Jerez, evitando que esta siguiera el mismo destino que el resto de bibliotecas populares creadas durante la primera república: José de la Herrán. Este, en un bando antológico, animó a la población a donar libros para cubrir los vacios dejados por la salida de los libros de la Colegial. La llamada tuvo éxito al implicarse toda la sociedad jerezana, y convirtiéndola a día de hoy en la única representante del movimiento bibliotecario surgido en 1868 (continuará). Ramón Clavijo Provencio.

Llevamos ya unos buenos años en que el mundo del libro se ha convertido en una de las líneas de investigación más desarrolladas en las universidades españolas. En esta misma página hemos ido reseñando trabajos de Jaime Moll o de Pedro M. Cátedra, quien dirige el Instituto de Historia del Libro y de la Lectura. En este estudio de Pedro Ruiz Pérez (con un catálogo bibliográfico a cargo de Ana Rojas Pérez), se aborda uno de los aspectos más interesantes cuando se trata de escritores: su biblioteca, sus lecturas, en definitiva, sus influencias y materiales de trabajo. Y cuando el escritor es un poeta de la talla de Fernando de Herrera, el interés se multiplica. No dejó el poeta sevillano un inventario de sus libros, que solían acompañar a los testamentos, pero a través de su obra, y sobre todo a través de sus Anotaciones a la poesía de Garcilaso se puede deducir con cierta exactitud una biblioteca y unas lecturas que sin duda fueron inabarcables. J.L.R.

"Una leyenda escrita con spray en la parte de atrás del refugio de la parada del autobús atrajo su atención. «Dios no cree en Dios». A la cual una mano más humilde, usando únicamente una tiza roja, había añadido la palabra nuestro: «Dios no cree en nuestro Dios»." Leí este párrafo hace un tiempo en un texto de George Steiner, que ahora no logro localizar. Y me viene este fragmento a la memoria con más intensidad después de ver en los medios de comunicación que el inefable Trump quiere que maestros y profesores lleven armas, como única solución a las frecuentes matanzas de jóvenes en los centros de enseñanza de su país. Yo no sé qué lee el presidente de los EE.UU. ni qué come, ni quiénes son sus consejeros, pero algo raro le pasa a ese hombre en la cabeza para no solo tener una idea como esa, sino incluso para atreverse a decirla, sobre todo por ser quién es y la responsabilidad que su cargo comporta. Pero cuando seguimos la información de los medios y a la idea de Trump se le añade la diaria víctima de violencia de género, uno de los grandes males de nuestra sociedad, y a esta le siguen los bombardeos sobre Siria, que se llevan por delante a niños y personas indefensas, o vemos el drama de la emigración en nuestras costas, o las bombas humanas que destrozan a cientos de civiles en Akganistán o Irak, sin duda la frase de Steiner adquiere todo su terrible y angustioso sentido. Algo se ha roto en la cadena genética del ser humano, en nuestra relación con Dios, que nos ha llevado a esta sociedad enferma y podrida que solo genera la violencia y que no encuentra otra solución a esta que más violencia, con la única diferencia de que esta está legitimada por la ley, como si un profesor con una pistola al cinto o un fusil al hombro fuera el mejor ejemplo para un escolar. Alguien debería parar todo esto y empezar de cero, quizá volver a las cavernas, o a esa edad de oro que tanto añoraba en su incomparable discurso el bueno de don Quijote. Pero ya no puede ser Dios el que nos guíe, porque "Dios ya no cree en nuestro Dios", definitivamente aquel Dios nos ha abandonado. José López Romero.

Novelas como esta o como 'Reconstrucción' de Antonio Orejudo, me han devuelto la fe en un género, el de la novela histórica, que desde hace décadas, por el favor que le ha dispensado el público lector, ha alternado excelentes obras con auténticos bodrios. Un cajón de sastre donde todo tenía cabida, hasta lo peor de cada casa. 'El impresor de Venecia' no es otro que el gran Aldo Manuzio (de frecuente aparición en esta página), una vez que se traslada a la ciudad de la señoría para emprender su gran aventura como editor de libros. La relación que entabla con el impresor Andrea Torresani marcará el devenir vital de Manuzio, pues no solo se convierten en socios, sino que termina casándose con Maria, una de las hijas de Torresani. Asistimos a un Manuzio ya entrado en años, viejo para amores juveniles, pero en su espléndida madurez para el éxito de sus proyectos editoriales de los clásicos griegos y latinos. J.L.R.

He sido un lector entusiasta de la serie sobre Fran Bascombe, la afortunada creación de este escritor y con el que nos dibuja un realista fresco sobre la Norteamérica de las últimas décadas. Pero a la vez, siguiendo las andanzas del mencionado personaje, Ford sumerge al lector en la vida cotidiana de alguien anónimo, cualquiera de nosotros, y las pasiones, tragedias y sentimientos de Bascombe llegan a ser también los nuestros. Esa es la fuerza de la literatura de Ford. Ahora nos presenta un relato que quizás se aleja más de la ficción, pues aquí sus personajes no son ficticios, son sus propios padres. Pero Ford vuelve a lograr algo tan difícil como trasformar una historia cotidiana, que en principio solo podría tener importancia para él mismo, en auténtica literatura que transmite valores universales. Un libro con dos textos, cada uno centrado en la figura de sus progenitores: Parker, un viajante que muere prematuramente, y Edna su joven viuda. R.C.P.

¿He leído este libro a destiempo? ¿Hubiera sido mejor ir recorriendo sus páginas en un hotel playero, del que cualquiera de nosotros ha sido cliente alguna vez? Y digo esto porque el propósito de esta historia no es otro, que introducirse en el microcosmos que es cada uno de estos establecimientos especialmente en el periodo estival. Pero hay algo más en este libro que hace superfluo el momento o época que escojamos para leerlo, y es la aguda mirada con la que el autor recorre la variopinta clientela que llena este Resort un verano cualquiera, y que de alguna manera es un reflejo de esta sociedad superflua, decadente y perdida que nos ha tocado vivir. La desaparición de un niño alemán en el complejo hotelero, y la decisión de la policía de retener a los clientes durante setenta y dos horas para esclarecer el caso, sirve al autor para poner delante de nosotros un espejo donde no nos gustará todo lo que en él se ve reflejado. R.C.P.