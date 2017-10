Analizadas, diseccionadas, tributadas y encumbradas, la vida y la obra de José Monje Cruz no son materia agradecida para dar contenido a un simposio si, de lo que se trata, es de avanzar, aportar y dar un paso más y no de arar una y otra vez sobre el camino ya trabajado. ¿Qué no se ha dicho ya del genio de la Isla? (qué no se ha dicho, porque por hacer quedan mil y una ideas para llevar a cabo) ¿Sobre qué disco no se ha reflexionado? ¿Qué amigo o familiar queda por iluminar sus zonas en sombra? (y que, como mito, siempre deberán quedarse en sombra) La respuesta está en los libros, en las reediciones discográficas, en los documentales... Que no son pocos. Por ello, cuando desde el Instituto Andaluz del Flamenco, María de los Ángeles Carrasco se planteaba el objetivo principal del congreso Leyenda Camarón. 25 años no lo tuvo fácil, pero sí claro: "Afortunadamente tenemos muchísima documentación sobre Camarón pero había que repasar todo lo que se había generado desde el momento actual. Hay que llevar al momento actual el legado de Camarón y ése es el sentido de este foro de debate y de reflexión".

Un lugar para "contextualizar la obra y la vida" del cantaor que revolucionó el flamenco pero también un sitio "para hacer una puesta en valor de lo que sigue significando Camarón hoy en día", especifica la directora del IAF que mañana inaugura el congreso Leyenda Camarón. 25 años en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, en San Fernando, donde se desarrollará hasta el viernes.

Dos días para "conocer en profundidad su vida y obra y para, nuevamente, rendir tributo a esta figura humana, artística e histórica" a través de las palabras "de aquellos que lo conocieron muy de cerca, de aquellos que han estudiado su obra desde hace años y de aquellos que sin ser estudiosos de su figura y sin haberlo conocido en vida viven dentro de la actualidad flamenca y podrán explicarnos qué significa para el flamenco de hoy Camarón", explica Carrasco.

De esta forma, "alrededor de una treintena" de amigos, familiares, críticos, periodistas, escritores, músicos y antropólogos componen este "variado abanico" de ponentes, califica la directora del IAF, que repartirán sus conocimientos alrededor de las "siete mesas" en las que se articula el simposio.

"Tendremos una mesa con las personas que más lo conocieron, sus familiares y amigos, otra donde, evidentemente, se ahondará en la relación entre Camarón y Paco de Lucía, cuyos frutos fueron una de las grandes aportaciones al mundo del flamenco y de la música; haremos un repaso a la crítica de sus obras; también lo trataremos desde la literatura; hablarán los músicos que trabajaron con él... En fin, creo que es un programa muy completo donde dedicaremos las mañanas a, digamos, los temas más de estudio y durante la tarde mostraremos su cara más cercana", explica Carrasco que detalla los nombres de cada mesa que en esta página quedan recogidos en el programa adjunto.

Una oferta que se completa con proyecciones y la realización de la Ruta Camarón, "porque todas las leyendas tienen un comienzo y tenemos la suerte de estar en San Fernando donde podemos contextualizar y sacar a pasear al figura de Camarón partiendo del 29 de la calle Carmen, en el barrio de las Callejuelas", añade la directora del IAF que también adelanta que con la colaboración del tejido asociativo de San Fernando ("ellos ceden los espacios y nosotros montamos la programación", reparte) en este congreso flamenco habrá, como no podía ser de otra manera, Trasnoche Flamenco.

El congreso Leyenda Camarón. 25 años forma parte de los actos celebrados por el 25 aniversario de la muerte del artista en el que han estado implicados tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento de San Fernando y la Universidad de Cádiz. Una serie de actividades que tiene "como gran broche de oro", califica Carrasco, el afianzamiento del Museo Camarón avalado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que este lunes estuvo en San Fernando.